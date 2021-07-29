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В Минске предприниматель обменял в банке поддельную валюту

29.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске мужчина обменял в банке поддельную валюту. Правоохранители задержали 34-летнего предпринимателя и его 31-летнего подчиненного. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Водитель бизнесмена недавно вернулся из России, куда ездил за товаром. Он передал работодателю 145 тыс. российских рублей, пояснив, что деньги оказались фальшивыми. Предприниматель решил обменять купюры на доллары в банке, тем самым сбыть их. Кассир из-за неопытности не смогла распознать подделку. Обман обнаружили при пересчете.

Возбуждены уголовные дела за сбыт поддельных денег.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске мужчина обменял в банке поддельную валюту. Правоохранители задержали 34-летнего предпринимателя и его 31-летнего подчиненного. Об этом сообщает ГУВД...
 
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