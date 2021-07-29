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Местами до +30°C и с дождями. Прогноз погоды на 30 июля

29.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Местами до +30°C и с дождями. Прогноз погоды на 30 июля

В ближайшие дни теплая погода сохранится, но без грозовых дождей не обойдётся. 30 июля погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которого начнут поступать неустойчивые влажные воздушные массы с юго-запада Европы. Ожидаются дожди.

В пятницу переменная облачность. Ночью по восточной половине, днем местами по стране кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.  

Утром температура воздуха от +18°C по западу до +21°C  по юго-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров – на отметках от +23°C по Гродненской области до +27°C по Гомельской, местами до +30°C.  К вечеру от +20°C по северу до +24°C по югу.  

В последний день июля погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в более сухом воздухе. Лишь днем по юго-западу скажется влияние влажного атмосферного фронта с Западной Европы. Переменная облачность. Днем по юго-западу кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый, ночью по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11…+18°C , днем от +24°C по северо-западу до +32°C по югу. И по предварительному прогнозу, август начнется с дождей и гроз. 

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В ближайшие дни теплая погода сохранится, но без грозовых дождей не обойдётся. 30 июля погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного...
 
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