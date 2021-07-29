«Во мне всегда жили демоны», – Декстер возвращается. Вышел трейлер нового сезона

Источник материала: ОНТ

Вышел трейлер нового сезона сериала «Декстер: Свежая кровь». За кадром герой говорит, что в нем всегда жили демоны.





События будут разворачиваются 10 лет спустя после финала. Теперь Декстер Морган строит новую жизнь под новым именем. Однако его темный попутчик снова возвращается.

Премьера нового сезона запланирована на 8 ноября 2021 года. Предварительно, в нем будет 10 серий.

Оригинальный сериал рассказывает о Декстере Моргане – серийном убийце, который работает судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами. В финале герой пропал без вести в эпицентре урагана. В новом сезоне Декстер оказывается очень далеко от Майами.

Фото: скриншот из видео

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