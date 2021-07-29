Три белорусские легкоатлетки не выступят на Играх в Токио

Источник материала: ОНТ

Стало известно, что три наших легкоатлетки не допущены к Олимпиаде. Это бегуньи Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, а также прыгунья в высоту Мария Жодик. Все они не успели сдать необходимое количество допинг-тестов за три недели до Олимпиады.

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