Маленькая собака спасла 10-летнюю девочку от койота (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В одном из районов Торонто (Канада) йоркширский терьер спас свою 10-летнюю хозяйку от койота. Об этом сообщает CityNews.





Лили Кван и ее собака Мэйси вышли на прогулку, когда на них напало дикое животное. Девочка побежала и нечаянно выронила поводок. Однако йорк оказался отважным и вступил в схватку со зверем.

Пока Лили звала на помощь, ее Мэйси сражалась. Наконец, сосед услышал крики и сумел прогнать койота. Собака получила несколько серьезных ран.

Узнав о нападении, Дороти, мать Лили, отвезла питомицу к ветеринару. Операции и последующее лечение были дорогостоящими. Однако помог случай – местные СМИ рассказали о несчастье, и люди сделали пожертвования на восстановление здоровья маленькой героини. Сейчас Мэйси дома, с ней все будет хорошо.

Фото: Dorothy Lily/ GoFundMe

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