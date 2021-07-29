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В Палате представителей обсудили противодействие санкционному давлению

29.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Палате представителей обсудили противодействие санкционному давлению

На Беларусь продолжается неприкрытый экономический и политический прессинг. Об этом заявил Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей.

По словам спикера, задача парламентариев – обеспечить эффективное противодействие санкционному давлению. Поддерживать наметившийся рост экономики за счет повышения производительности труда, сохранения традиционных рынков сбыта и расширения присутствия белорусских брендов на рынках стран дальней дуги. Время требует от всех органов власти слаженных решений, нацеленных на защиту суверенитета и независимости страны,  отметил Владимир Андрейченко. В этом плане особая значимость – в корректировке Конституции Беларуси. Сегодня же депутаты обсудили и предстоящую сессию. В повестке этой осени – 18 законопроектов, в том числе декрет Президента. Изменений ждут в гражданском кодексе и в образовании. Большой блок проектов в сфере экономики. 

На осенней сессии депутатам также предстоит рассмотреть бюджетный пакет на 2022 год и изменения в Налоговый кодекс.


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На Беларусь продолжается неприкрытый экономический и политический прессинг. Об этом заявил Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей....
 
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