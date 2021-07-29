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МВД продолжает устанавливать участников экстремистских Telegram-каналов
Источник материала: ОНТ
Правоохранительные органы Беларуси продолжают устанавливать участников и подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов. Анонимность в интернете оказалась мнимой, отвечать пришлось реальным людям.
Речь об экстремистском Telegram-чате ОГСБ, через который его администраторы готовили серию терактов и покушений. В частности, хотели поджигать лесозаготовительную технику, взрывать российский военный объект, а также устранить несколько тележурналистов. Участники этого чата общались и обсуждали варианты. Самые отвязанные задержаны, другие пользователи уже осознали, что подобные действия – вне закона.
Подробно о том, как в экстремистском чате готовились к преступлениям, кто был заказчиком и кто исполнителями, наш телеканал рассказывал в двухсерийном фильме «Террор 20/21». Он
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Правоохранительные органы Беларуси продолжают устанавливать участников и подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов. Анонимность в интернете оказалась...
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