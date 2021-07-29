ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД продолжает устанавливать участников экстремистских Telegram-каналов

29.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МВД продолжает устанавливать участников экстремистских Telegram-каналов

Правоохранительные органы Беларуси продолжают устанавливать участников и подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов. Анонимность в интернете оказалась мнимой, отвечать пришлось реальным людям. 


Речь об экстремистском Telegram-чате ОГСБ, через который его администраторы готовили серию терактов и покушений. В частности, хотели поджигать лесозаготовительную технику, взрывать российский военный объект, а также устранить несколько тележурналистов. Участники этого чата общались и обсуждали варианты. Самые отвязанные задержаны, другие пользователи уже осознали, что подобные действия – вне закона. 

Подробно о том, как в экстремистском чате готовились к преступлениям, кто был заказчиком и кто исполнителями, наш телеканал рассказывал в двухсерийном фильме «Террор 20/21». Он доступен на YouTube-канале ОНТ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительные органы Беларуси продолжают устанавливать участников и подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов. Анонимность в интернете оказалась...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дубае начали "вызывать" дождь с помощью дронов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by