В финале Олимпийского турнира по настольному теннису сразятся два представителя Китая

Источник материала: ОНТ

В финале Олимпийского турнира по настольному теннису на седьмой Олимпиаде подряд сыграют два представителя Азии.

Реальный шанс изменить эту традицию был сегодня у Дмитрия Овчарова из Германии. Который вместе с действующим олимпийским чемпионом Ма Лоном выдали невероятный семисетовый матч. Овчаров уступал по ходу встречи 0:2, затем – 2:3, но почти дожал китайского спортсмена, когда перевел игру в седьмую партию. В решающий момент Ма Лон оказался удачливее и выиграл – 11:9.

В финале чемпион Олимпиады 2016 года встретится с другим представителем Китая Фан Джен Донгом. Овчаров поспорит за бронзу. Он уже становился третьим на Играх в Лондоне.

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