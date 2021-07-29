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Оползень заблокировал более 100 человек в горном поселке Японии
Источник материала: ОНТ
Чрезвычайный уровень опасности из-за дождей в Японии, сильные ливни вызвали сход оползня.
В горном посёлке заблокированы более сотни человек. Из водного плена с воздуха их вызволяют спасатели. Вода затопила улицы префектур, железную дорогу – остановлено движение поездов. В отдельных районах отключена электроэнергия. 64 тысячи человек префектуры Фукуи из-за сильных дождей получили рекомендации покинуть свои дома.
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Чрезвычайный уровень опасности из-за дождей в Японии, сильные ливни вызвали сход оползня. В горном посёлке заблокированы более сотни человек. Из водного плена с...
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