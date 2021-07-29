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Контрабанда из Беларуси не прекращается: в Польше задержали сигареты на $2,3 млн
Источник материала: UDF
Подсчёт контрабандных сигарет / gov.pl
На пограничном переходе "Кузница" в грузовике, который вёз доски, были найдены тщательно сделанные тайники.
Ящики имитировали поддоны с досками, а на самом деле внутри была контрабанда. Из них достали около 600 тысяч пачек сигарет. Подсчёт занял около суток.
Возбуждено уголовное дело, водитель арестован на три месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Возбуждено уголовное дело, водитель арестован на три месяца.
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