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Контрабанда из Беларуси не прекращается: в Польше задержали сигареты на $2,3 млн

29.07.2021 19:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Контрабанда из Беларуси не прекращается: в Польше задержали сигареты на ,3 млн
Подсчёт контрабандных сигарет / gov.pl​
Контрабанда из Беларуси не прекращается. Как сообщает gov.pl, в Польше задержали сигареты на $2,3 млн.

На пограничном переходе "Кузница" в грузовике, который вёз доски, были найдены тщательно сделанные тайники.

Ящики имитировали поддоны с досками, а на самом деле внутри была контрабанда. Из них достали около 600 тысяч пачек сигарет. Подсчёт занял около суток.

Возбуждено уголовное дело, водитель арестован на три месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Возбуждено уголовное дело, водитель арестован на три месяца.
 
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