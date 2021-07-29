Источник материала: UDF



Подсчёт контрабандных сигарет / gov.pl​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контрабанда из Беларуси не прекращается: в Польше задержали сигареты на $2,3 млн Возбуждено уголовное дело, водитель арестован на три месяца.

На пограничном переходе "Кузница" в грузовике, который вёз доски, были найдены тщательно сделанные тайники.Ящики имитировали поддоны с досками, а на самом деле внутри была контрабанда. Из них достали около 600 тысяч пачек сигарет. Подсчёт занял около суток.Возбуждено уголовное дело, водитель арестован на три месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.