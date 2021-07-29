Силовики перехватывают власть в стране: еще один генерал КГБ стал помощником Лукашенко

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Фото: president.gov.by

БЕЛТА ) будет назначен помощником президента. У меня была тысяча вопросов, но на все вопросы я получил ответы. Последний ответ был от его нынешнего начальника: вчера поздно вечером он мне доложил про этого генерала, - раскрыл некоторые подробности Александр Лукашенко. - Мы очень аккуратно подходим к подбору кадров". "Даже вот глава Администрации сегодня утром узнал, что он (бывший заместитель председателя КГБ Владимир Калач. - Прим.) будет назначен помощником президента. У меня была тысяча вопросов, но на все вопросы я получил ответы. Последний ответ был от его нынешнего начальника: вчера поздно вечером он мне доложил про этого генерала, - раскрыл некоторые подробности. - Мы очень аккуратно подходим к подбору кадров".

"Прошлый год нас многому научил, поэтому во власти должны быть достойные люди. Эта так называемая демократия, которой вообще в мире нет… Уже все убедились в этом, и слава богу, что убедились. И когда мы исходили из того, что надо свободу дать при назначении, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы и так далее - все это правильно. Должны быть профессионалы, вот вы - профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас - вы должны быть преданными своему народу и государству", - подчеркнул он.

"Если вы пришли в кабинет к президенту, то вы не должны забывать, что в стране есть Президент. Он может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим президентом (я это дипломатам говорил), то вы представляете Президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого президента. А я никогда не подводил тех, кого назначал. И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться".

"Это опытные люди. Профессионализм - это прежде всего опыт. Это не то, что некоторые "сопливые" там ходят, школу кое-как закончили, образования никакого, и они сегодня хотят, как они говорят, "на мерсах разъезжать и быть в шоколаде". Но для того, чтобы богато жить (особенно в рыночных условиях, чего они очень хотят), надо соперничать и выигрывать - прежде всего мозгами, знаниями, трудолюбием - у таких, как они, по возрасту. Вот и вся формула", - отметил Лукашенко.

"Поэтому я знаю, что вы люди достойные, и очень хочу, чтобы у вас получилась эта работа, с кем бы вы ни работали. Кто бы ни был у вас начальником, вы должны быть профессиональными людьми, преданными своему государству - это равносильно "всегда отстаивали свое мнение". И если нужно кого-то защитить - значит, надо защитить, у вас будет немало подчиненных. Нельзя бросать в одиночку тех людей, которые заслуживают поддержки. По крайне мере, вы всегда найдете у меня такую поддержку", - еще раз обратил внимание Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики перехватывают власть в стране: еще один генерал КГБ стал помощником Лукашенко «Мы очень аккуратно подходим к подбору кадров», - заявил белорусский правитель.

Лукашенко обратил внимание назначенцев:Президент убежден, что все присутствующие сегодня в его кабинете - настоящие профессионалы своего дела.