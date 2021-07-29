|
Силовики перехватывают власть в стране: еще один генерал КГБ стал помощником Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
"Даже вот глава Администрации сегодня утром узнал, что он (бывший заместитель председателя КГБ Владимир Калач. - Прим.
"Прошлый год нас многому научил, поэтому во власти должны быть достойные люди. Эта так называемая демократия, которой вообще в мире нет… Уже все убедились в этом, и слава богу, что убедились. И когда мы исходили из того, что надо свободу дать при назначении, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы и так далее - все это правильно. Должны быть профессионалы, вот вы - профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас - вы должны быть преданными своему народу и государству", - подчеркнул он.
Лукашенко обратил внимание назначенцев:
"Если вы пришли в кабинет к президенту, то вы не должны забывать, что в стране есть Президент. Он может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим президентом (я это дипломатам говорил), то вы представляете Президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого президента. А я никогда не подводил тех, кого назначал. И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться".
Президент убежден, что все присутствующие сегодня в его кабинете - настоящие профессионалы своего дела.
"Это опытные люди. Профессионализм - это прежде всего опыт. Это не то, что некоторые "сопливые" там ходят, школу кое-как закончили, образования никакого, и они сегодня хотят, как они говорят, "на мерсах разъезжать и быть в шоколаде". Но для того, чтобы богато жить (особенно в рыночных условиях, чего они очень хотят), надо соперничать и выигрывать - прежде всего мозгами, знаниями, трудолюбием - у таких, как они, по возрасту. Вот и вся формула", - отметил Лукашенко.
"Поэтому я знаю, что вы люди достойные, и очень хочу, чтобы у вас получилась эта работа, с кем бы вы ни работали. Кто бы ни был у вас начальником, вы должны быть профессиональными людьми, преданными своему государству - это равносильно "всегда отстаивали свое мнение". И если нужно кого-то защитить - значит, надо защитить, у вас будет немало подчиненных. Нельзя бросать в одиночку тех людей, которые заслуживают поддержки. По крайне мере, вы всегда найдете у меня такую поддержку", - еще раз обратил внимание Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы очень аккуратно подходим к подбору кадров», - заявил белорусский правитель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)