Ставка повышена. Чего ждать вкладчикам?

рассказал эксперт BEROC Лев Львовский. Об этом в интервью газете "Белорусы и рынок"эксперт BEROC





C 21 июля ставка рефинансирования была повышена до 9,25 %. Также были увеличены ставки по кредиту овернайт и депозиту овернайт. Нацбанк объсняет это решение возросшей до 9,9% инфляцией и ускорившимся ростом цен на мировых рынках. Также в своем сообщении регулятор выразил надежду на ускорение восстановления мировой экономики.





По словам Льва Львовского, Нацбанк уже много месяцев информировал, что в экономике шок был, но прошел, и ситуация нормализовалась.





«Но дело в том, что дела регулятора расходились с его словами: утверждая, что ситуация находится в нормальном русле, он по-прежнему продолжал зажимать ликвидность, искусственно снижая предложение белорусских рублей на рынке. Этим Национальный банк занимался еще с сентября 2020 года, прилагая максимальные усилия для недопущения катастрофического обвала курса белорусского рубля. При этом ставка рефинансирования оставалась низкой, и это делалось только для того, чтобы предприятия могли расплачиваться по кредитам. Теперь ставка поднята, и это является хорошим знаком. Но пока только знаком, а не действенным решением: понять, прекратит ли Нацбанк зажимать ликвидность и станет ли ставка реально действенным механизмом, пока сказать нельзя», — отметил эксперт.





Лев Львовский высказал мнение, что решение Нацбанка логично коснется практически всех, кто взял банковские кредиты, так как почти все кредиты привязаны к ставке рефинансирования. Что касается депозитов, то по мнению экономиста, они "подрастут, но насколько, сказать однозначно нельзя. Если мы вернемся «в рыночное поле» и банки заимеют возможность получать ликвидность под ставку овернайт, то не намного. Если же зажимание продолжится, то есть шанс, что вкладчикам предложат заметно улучшенные условия. Хотя ситуация после отмены Нацбанком ограничения по ставкам дает понять, что в этом случае действует практика не указов, а советов и намеков».