|
Историки Андрей и Татьяна Мастыко — на свободе
Источник материала: Партизан
Семья белорусских историков, о задержании которой стало известно 20 июля, на свободе. Как пишет телеграм-канал @by_culture, освобождены Андрей Мастыко и его жена Татьяна Мастыко. За решеткой они провели 10 суток.
Андрей и Татьяна Мастыко / t.me/by_culture
По какому уголовному делу задерживали Мастыко, неизвестно. Обыск и задержание 19 июля провели сотрудники КГБ,
Татьяна Мастыко ранее возглавляла общественное объединение "Гісторыка".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семья белорусских историков, о задержании которой стало известно 20 июля, на свободе. Как пишет телеграм-канал @by_culture, освобождены Андрей Мастыко и его жена Татьяна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)