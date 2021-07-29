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Историки Андрей и Татьяна Мастыко — на свободе

29.07.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семья белорусских историков, о задержании которой стало известно 20 июля, на свободе. Как пишет телеграм-канал @by_culture, освобождены Андрей Мастыко и его жена Татьяна Мастыко. За решеткой они провели 10 суток.


Андрей и Татьяна Мастыко / t.me/by_culture​

По какому уголовному делу задерживали Мастыко, неизвестно. Обыск и задержание 19 июля провели сотрудники КГБ, передает Еврорадио. Адвоката в квартиру не пустили.

Татьяна Мастыко ранее возглавляла общественное объединение "Гісторыка".
 
 
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Семья белорусских историков, о задержании которой стало известно 20 июля, на свободе. Как пишет телеграм-канал @by_culture, освобождены Андрей Мастыко и его жена Татьяна...
 
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