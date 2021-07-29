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В Дубае начали "вызывать" дождь с помощью дронов

29.07.2021 20:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые нашли простой способ вызвать осадки в одном из самых жарких городов мира. Об этом сообщает издание Business Insider.

Специалисты Национального центра метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали "вызывать" дождь с помощью нескольких беспилотников. В частности, ученые поднимают в воздух дроны, которые приближаются к облакам и "стреляют" в них лазерами, тем самым заряжая их электрическим зарядом.

Такой необычный способ приводит к тому, что капли воды собираются вместе, образуя дождевую тучу. После этого в районе Дубая начинается проливной дождь. Ранее метеослужба провела несколько экспериментов и подтвердила эффективность данного способа. Свою руку к созданию дронов, которые "вызывают" осадки, приложили также ученые из Редингского университета в Великобритании. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты Национальный центр метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали "вызывать" дождь с помощью нескольких беспилотников.
 
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