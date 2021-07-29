Новые управленцы: Лукашенко назначил руководителей предприятий и вузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь должна занять свое место на нефтяном рынке и вывести образование на другой уровень. Такие задачи поставил президент Беларуси Александр Лукашенко во время назначения новых руководителей предприятий, вузов и местных органов управления, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Новых руководителей президент Александр Лукашенко призвал быть ближе к людям. Признался: кадры подбирает тщательно. Документы по некоторым кандидатам возвращал на дополнительное рассмотрение.

«Я – человек деревенский, выросший на улице. И вы тоже не министерские детки, которые выпестованы неизвестно в каких условиях. Вот это мы не должны забывать. Вот вы – профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас – вы должны быть преданными своему народу и государству», – заявил Лукашенко.

От Белорусской нефтяной компании президент потребовал занять свое место на мировом рынке. Это задача нового руководителя. Предприятие должно оставаться конкурентоспособным даже в условиях западных санкций.

«Интересов там пересекается много. Столкновения интересов. Не дай Бог вы не выдержите этого. Вы должны быть честным, порядочным и провести государственную линию», – отметил Лукашенко.

Кадровых решений в спортивной сфере в этот раз не было. Но под критику попали белорусские атлеты. В Токио они пока не завоевали ни одной награды. Во многих международных турнирах тоже выступают неудачно.

Президент считает: финансировать надо те виды спорта и их представителей, которые способны дать результат.

«Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом. А медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, вот зерна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому вот эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе», – сказал Лукашенко.

Реформы будут и в образовании. Сразу в четырех вузах страны сегодня сменились руководители. От них Лукашенко ждет более тесного общения со студентами. А правительству президент поручил к сентябрю следующего года завершить «перезагрузку» сферы: от учебников до методов преподавания.

Также президент утвердил кандидатуры двух генеральных консулов Республики Беларусь: в Германии и США.