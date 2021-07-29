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Новые управленцы: Лукашенко назначил руководителей предприятий и вузов
29.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь должна занять свое место на нефтяном рынке и вывести образование на другой уровень. Такие задачи поставил президент Беларуси Александр Лукашенко во время назначения новых руководителей предприятий, вузов и местных органов управления, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Новых руководителей президент Александр Лукашенко призвал быть ближе к людям. Признался: кадры подбирает тщательно. Документы по некоторым кандидатам возвращал на дополнительное рассмотрение.
От Белорусской нефтяной компании президент потребовал занять свое место на мировом рынке. Это задача нового руководителя. Предприятие должно оставаться конкурентоспособным даже в условиях западных санкций.
Кадровых решений в спортивной сфере в этот раз не было. Но под критику попали белорусские атлеты. В Токио они пока не завоевали ни одной награды. Во многих международных турнирах тоже выступают неудачно.
Президент считает: финансировать надо те виды спорта и их представителей, которые способны дать результат.
Реформы будут и в образовании. Сразу в четырех вузах страны сегодня сменились руководители. От них Лукашенко ждет более тесного общения со студентами. А правительству президент поручил к сентябрю следующего года завершить «перезагрузку» сферы: от учебников до методов преподавания.
Также президент утвердил кандидатуры двух генеральных консулов Республики Беларусь: в Германии и США.
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Также президент утвердил кандидатуры двух генеральных консулов Республики Беларусь: в Германии и США.
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