﻿ Суд над экстрадированным из России кикбоксером Кудиным начнется 5 августа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд над экстрадированным из России кикбоксером Кудиным начнется 5 августа

29.07.2021 20:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Процесс над экстрадированным из России кикбоксером Алексеем Кудиным начнется 5 августа в суде Молодечненского района, сообщают правозащитники. Председательствовать будет судья Ольга Дубовик.

Суд над экстрадированным из России кикбоксером Кудиным начнется 5 августа

Кудин обвиняется по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия). Ему грозит до пяти лет лишения свободы (по старому УК).

10 августа 2020 года 36-летний Кудин был задержан неподалеку от городского парка Молодечно. При задержании его избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание из-за обширной кровопотери.

21 августа Кудина перевели под домашний арест. Он не явился на первое заседание суда 19 ноября, покинул страну. О задержании спортсмена в Москве стало известно 21 января.

Подмосковный суд 22 января принял решение об аресте Кудина. Предэкстрадиционный арест был связан с дальнейшим решением вопроса о выдаче кикбоксера белорусским властям.

10 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры России просьбу о выдаче Кудина.

Более 300 спортсменов призвали не допустить экстрадиции Кудина из России в Беларусь. Европейский суд по правам человека запретил его экстрадицию. По информации адвоката комитета «Гражданское содействие» Марии Красовой, ЕСПЧ «согласился с доводами о преследовании и возможности пыток в отношении Кудина». С 2015 года в России действует право властей не исполнять решения ЕСПЧ.

Кудин был экстрадирован в Беларусь в ночь на 22 июля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Процесс над экстрадированным из России кикбоксером Алексеем Кудиным начнется 5 августа в суде Молодечненского района, сообщают правозащитники....
 
Новости дня
Новости разные
 
Контрабанда из Беларуси не прекращается: в Польше задержали сигареты на $2,3 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by