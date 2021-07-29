Суд над экстрадированным из России кикбоксером Кудиным начнется 5 августа

Процесс над экстрадированным из России кикбоксером Алексеем Кудиным начнется 5 августа в суде Молодечненского района, сообщают правозащитники. Председательствовать будет судья Ольга Дубовик.





Кудин обвиняется по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия). Ему грозит до пяти лет лишения свободы (по старому УК).

10 августа 2020 года 36-летний Кудин был задержан неподалеку от городского парка Молодечно. При задержании его избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание из-за обширной кровопотери.

21 августа Кудина перевели под домашний арест. Он не явился на первое заседание суда 19 ноября, покинул страну. О задержании спортсмена в Москве стало известно 21 января.

Подмосковный суд 22 января принял решение об аресте Кудина. Предэкстрадиционный арест был связан с дальнейшим решением вопроса о выдаче кикбоксера белорусским властям.

10 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры России просьбу о выдаче Кудина.

Более 300 спортсменов призвали не допустить экстрадиции Кудина из России в Беларусь. Европейский суд по правам человека запретил его экстрадицию. По информации адвоката комитета «Гражданское содействие» Марии Красовой, ЕСПЧ «согласился с доводами о преследовании и возможности пыток в отношении Кудина». С 2015 года в России действует право властей не исполнять решения ЕСПЧ.

Кудин был экстрадирован в Беларусь в ночь на 22 июля.