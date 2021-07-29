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В Беларуси плюс семь политзаключенных. Кто они?

29.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

Белорусское правозащитное сообщество выступило с совместным заявлением, в котором назвало имена новых политзаключенных: Алексей Кудасов, Павел Яицкий, Владимир Гончаров, Елена Лыскович, Виктория Лыскович, Родион Кондратюк и Виктор Козловский.

В совместном заявлении правозащитников говорится:

«В связи с информацией о предъявлении обвинений, заключении под стражу и вынесении приговоров по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), еще раз подтверждая позицию, изложенную в совместном заявлении правозащитного сообщества от 10 августа 2020 года, отмечаем следующее:

Мы оцениваем преследование выше указанных лиц, которые были лишены свободы и обвинены в групповых действиях, грубо нарушающие общественный порядок, и массовых беспорядках как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Беларуси и признаем их политическими заключенными».

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить из-под стражи всех политзаключенных и прекратить их уголовное преследование.

 
 
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Правозащитники требуют их немедленного освобождения.
 
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