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Россия хочет отказаться от МТЗ? В Чебоксарах появятся тракторы немецкой сборки

29.07.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россия хочет отказаться от МТЗ? В Чебоксарах появятся тракторы немецкой сборки
Иллюстративное фото
В Чувашии прошла специализированная ярмарка, где демонстрировалась сельхозтехника российского производства. В том числе и та, что вышла из сборочных цехов Чебоксарского завода. Предприятие входит в национальный концерн «Тракторные заводы». Собственно, с него развитие данной корпорации и началось.

На выставке были показана техника, как на гусеничном, так и на колесном шасси. Это Deutz-Fahr Agrolux-4.80, трактор, производимый по лицензии немецкой компании. Даже большинство комплектующих для него по-прежнему поставляется из ФРГ. Однако пока продажи, что называется, «не идут».

Россия хочет отказаться от МТЗ? В Чебоксарах появятся тракторы немецкой сборки

Хотя «Агролукс» признан непосредственным соперником для трактора «Беларус-82». Несколько слов о конкуренте. У него дизельный агрегат, снабженный турбонаддувом, мощностью в 81 лошадиную силу. Бак также немаленький, на 70 литров. Коробка – классическая «механика»: 12 передач «вперед» и 3 – «назад».

Весит трактор 3,3 тонны и может передвигаться с наибольшей скоростью в 30 километров в час. В Чебоксарах собираются ежегодно производить до 8 тысяч единиц данной техники.

Наверное, наибольшая проблема «Агролуксов» заключается в цене. Такой трактор продается в России за 2,5 миллиона рублей, в то время как «Беларус» стоит значительно дешевле, 1,6 миллиона.
 
 
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На выставке были показана техника, как на гусеничном, так и на колесном шасси.
 
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