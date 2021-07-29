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Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия хочет отказаться от МТЗ? В Чебоксарах появятся тракторы немецкой сборки На выставке были показана техника, как на гусеничном, так и на колесном шасси.

На выставке были показана техника, как на гусеничном, так и на колесном шасси. Это Deutz-Fahr Agrolux-4.80, трактор, производимый по лицензии немецкой компании. Даже большинство комплектующих для него по-прежнему поставляется из ФРГ. Однако пока продажи, что называется, «не идут».Хотя «Агролукс» признан непосредственным соперником для трактора «Беларус-82». Несколько слов о конкуренте. У него дизельный агрегат, снабженный турбонаддувом, мощностью в 81 лошадиную силу. Бак также немаленький, на 70 литров. Коробка – классическая «механика»: 12 передач «вперед» и 3 – «назад».Весит трактор 3,3 тонны и может передвигаться с наибольшей скоростью в 30 километров в час. В Чебоксарах собираются ежегодно производить до 8 тысяч единиц данной техники.Наверное, наибольшая проблема «Агролуксов» заключается в цене. Такой трактор продается в России за 2,5 миллиона рублей, в то время как «Беларус» стоит значительно дешевле, 1,6 миллиона.