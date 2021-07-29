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Налоговая попросила право превентивно арестовывать имущество
Источник материала: UDF
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Решение будет приниматься налоговиками на основании собственных оценок, которые «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу».
Это позволит избежать практики, когда после старта налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться», поясняет источник «Ведомостей».
Сейчас ФНС имеет право вводить обеспечительные меры на имущество должников только по результатам проверки.
Но сами проверки часто растягиваются на продолжительный срок, а механизма, который препятствовал бы выводу активов в этот период, нет, сетует представитель ФНС. По оценкам службы, за два года налогоплательщики, по которым проводились проверки, скрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд рублей.
В итоге налоговые органы могут получить инструмент давления на предпринимателей, полагает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин: «Бизнес по факту останется без инструментов и времени на защиту своих интересов, поскольку такие решения будут приниматься не на основании результатов всей проверки, а на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными».
По данным Росстата, на 1 июня 2021 года у российских компаний было накоплено 2,023 трлн рублей задолженности по налогам и сборам.
Из этой суммы 1,241 трлн приходится на долги перед федеральным бюджетом, который собирает НДС, акцизы, таможенные пошлины и часть налога на прибыль.
Предварительные обеспечительные меры в налоговом администрировании - это «беспрецедентная основа для коррупции», возмущен партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович:
«Безнадзорное и бездоказательное ограничение права собственности на период налоговой проверки - это гарантированная гибель бизнеса. Налоговый чиновник получит мощнейший инструмент давления на предпринимателя».
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Решение будет приниматься налоговиками на основании собственных оценок.
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