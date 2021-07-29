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«Безнадзорное и бездоказательное ограничение права собственности на период налоговой проверки - это гарантированная гибель бизнеса. Налоговый чиновник получит мощнейший инструмент давления на предпринимателя».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Налоговая попросила право превентивно арестовывать имущество Решение будет приниматься налоговиками на основании собственных оценок.

Как сообщаютсо ссылкой представителя Минфина и источник, близкий к правительству, расширение полномочий ФНС прорабатывается в рамках нового инструментария по борьбе с уклонением от уплаты налогов.Решение будет приниматься налоговиками на основании собственных оценок, которые «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу».Это позволит избежать практики, когда после старта налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться», поясняет источник «Ведомостей».Сейчас ФНС имеет право вводить обеспечительные меры на имущество должников только по результатам проверки.Но сами проверки часто растягиваются на продолжительный срок, а механизма, который препятствовал бы выводу активов в этот период, нет, сетует представитель ФНС. По оценкам службы, за два года налогоплательщики, по которым проводились проверки, скрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд рублей.В итоге налоговые органы могут получить инструмент давления на предпринимателей, полагает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин: «Бизнес по факту останется без инструментов и времени на защиту своих интересов, поскольку такие решения будут приниматься не на основании результатов всей проверки, а на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными».По данным Росстата, на 1 июня 2021 года у российских компаний было накоплено 2,023 трлн рублей задолженности по налогам и сборам.Из этой суммы 1,241 трлн приходится на долги перед федеральным бюджетом, который собирает НДС, акцизы, таможенные пошлины и часть налога на прибыль.Предварительные обеспечительные меры в налоговом администрировании - это «беспрецедентная основа для коррупции», возмущен партнер консалтинговой компании «Номен»