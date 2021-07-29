Эксперт: США готовы к конфронтации с Россией из-за Беларуси

Источник материала: UDF



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«Вы знаете, насколько плотное расписание у президента Байдена. Времени мы провели вместе немного — около 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси. Я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая. Это наша борьба против насилия, против беззакония. О том, что у нас одни ценности и что я уезжаю из Белого дома, будучи уверенной в том, что США будут с белорусами и сейчас, и после новых выборов», – заявила Светлана Тихановская.

«США будут препятствовать полному интеграционному поглощению Беларуси Россией»





Фото: CEAPP

«Но этим США продемонстрировали готовность поддерживать демократическую общественность в Беларуси и белорусские демократические инициативы за рубежом. Также это демонстрация России того факта, что США готовы конкурировать с ней за влияние на политические процессы в Беларуси – настолько это возможно. Как мне кажется, США готовы к более серьезной конфронтации с Россией за влияние в Беларуси», – считает Усов.

«Может быть, в перспективе – даже с членством в Евросоюзе. США будут препятствовать полному интеграционному поглощению Беларуси Россией», – полагает Усов.

«Если бы у США, как и у Запада в целом, такие инструменты были, то они уже давно бы их использовали. Но степень воздействия на политические процессы в Беларуси у них крайне ограничены. Единственным инструментом политического присутствия и влияния опосредовано были демократические организации, НГО, СМИ. В экономическом плане Беларуси никогда не ориентировалась на США», – сказал Усов.

«Один из способов – блокировка выступления официальной белорусской делегации на генеральной сессии ООН, куда, наверное, собирается поехать Лукашенко», – сказал Усов.

«Это значительно упростит решение многих вопросов»





Фото: ucpb.org

«Как ни крути, США – самая мощная страна в мире. То, что встреча длилась всего 15 минут, – так я и не думал, что они будут обсуждать конкретные вопросы: для этого есть помощники, советники, министры и т.д. Но сам факт, что эти клерки будут знать, что вопросом интересуется сам президент, – это значительно упростит решение многих вопросов», – считает Марголин.

«Позиция демократических США по отношению к диктаторским режимам давно известна. А вот усилить ее, несколько оживить возможно удастся. Если бы не было встречи Тихановской с президентом Байденом, американские и мировые СМИ стали бы уделять Беларуси меньше внимания», – полагает Марголин.

«Во-первых, санкции против белорусского режима. Во-вторых, поддержка гражданского общества. В-третьих, влияние на Российскую Федерацию, чтобы она не слишком увлекалась поддержкой Лукашенко. Не знаю, только в обмен на что», – сказал Марголин.

«То есть она подчеркивает, что это не вопрос геополитического выбора: если Штаты нас поддержат, мы уйдет к ним, а если Россия – то останемся с ней. Географическое положение Беларуси не оставляет стране никакого другого выбора кроме как плотного сотрудничества с Москвой. Но хотелось бы, чтобы это сотрудничество проводила демократическая, а не диктаторская Беларусь», – сказал Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: США готовы к конфронтации с Россией из-за Беларуси UDF поинтересовался у экспертов: какими могут быть последствия встречи в Белом доме?

28 июля президент СШАпровел встречу с бывшим кандидатом в президенты БеларусиПо ее словам, решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий.поинтересовался у экспертов: какими могут быть последствия встречи в Белом доме?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что встреча скорее носила символический характер.Он подчеркнул, что Соединенные Штаты на сегодняшний день уже не рассматривают Беларусь как зону исключительного влияния России и будут стремится к тому, чтобы наша страна стала полноценным демократическим государством.Есть ли у Штатов инструменты, чтобы принудить белорусские власти к проведению новых выборов и освобождению политзаключенных?Вместе с тем, по его мнению, Соединенные Штаты могут оказывать давление на белорусский режим на уровне международных организаций и с помощью воздействия на Россию.Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что встреча Тихановской и Байдена является знаковой.В остальном он остается сторонником точки зрения, что решение политического кризиса возможно только внутри самой Беларуси.Способен ли визит Тихановской в США изменить позицию Штатов по отношению к Беларуси и привести к их более активным действиям?Есть ли инструменты у США, чтобы повлиять на ситуацию внутри Беларуси? Марголин перечислил три возможных пункта приложения сил.Он обратил внимание на слова Тихановской после встречи с Байденом о том, что белорусский кризис – это не вопрос о геополитике.