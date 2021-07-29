Источник материала: UDF



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«Сообщаем, что должностные лица ООО „ММПЗ-групп“: Коваленок А.А., Шимукович П.Н., Славников Д.В. обвиняются по уголовному делу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 424, ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь; Афанасенко П.В., Голик Г. В., Аксенова А.И., Котляренко А.Е. и Чернявски

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В чем обвиняют задержанное руководство завода в Миорах, на котором ждали Лукашенко, а приехали силовики Почему предприятие уходит в простой, как говорят заводчане, точно никто не знает.

В начале июня, напомним, работники Миорского металлопрокатного завода Miory Steel (это частное предприятие по производству металлического листа и белой жести, открытое в 2020 году. — Прим. ред.) сообщили, что к ним на предприятие должен был приехать Александр Лукашенко. Он тогда посещал различные производства в Витебской области. Заводчане серьезно готовились к его визиту, однако вместо Лукашенко на завод приехали силовики. По словам работников, некоторых сотрудников предприятия после обысков увезли на допрос.Позже выяснилось, что за решеткой оказались генеральный директор завода, заместитель гендиректора по экономике и финансами глава совета директоров завода. С ними задержали еще несколько человек, которых позже отпустили. По какой причине у силовиков появились вопросы к руководству завода, никто не знал. Адвокаты — под подпиской о неразглашении.Как рассказывают работники предприятия, они писали обращения в разные инстанции — КГБ, ДФР, чтобы получить хоть какую-то информацию о задержанных коллегах. Текста обращения мы не видели, но, по словам работников, там говорилось о том, почему руководство должны отпустить и что все случившееся — это какая-то ошибка.— На нашем предприятии никто ничего не воровал, денег у государства не просил. Мы написали, что арестом руководства нашей компании причинен имиджевый ущерб. Плюс завод без руководства поставлен в сложные условия. Ситуация скажется на работниках и их семьях, на городе в целом. Под обращением подписались, наверное, все работники предприятия (на сайте завода указано, что там работает около 600 человек. — Прим. ред.).2 июля заводчанам пришел ответ на их письмо из КГБ (текст ответа имеется в расположении редакции. — Прим. ред.). Там сказано:й П.И. подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 424 УК Республики Беларусь».Это значит, что генерального директора завода, заместителя гендиректора по экономике и финансам и главу совета директоров предприятия обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам. Наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом или без, а также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также они обвиняются в соучастии в преступлении путем пособничества и уклонении от уплаты налогов, сборов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере (наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения).Также в ответе сказано, что «оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых не имеется». То есть отпускать их пока не собираются.Еще пятерых работников подозревают в злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Их 20 июня выпустили из-под стражи.Дальше КГБ пишет, что «изложенные в обращении доводы о непричинении действиями должностных лиц ООО „ММПЗ-групп“ ущерба государству приняты во внимание, подлежат всесторонней, полной и объективной проверке в ходе предварительного следствия по уголовному делу».Работники предприятия говорят, что сейчас дела на предприятии идут не очень хорошо. По их словам, с 2 августа завод уходит в простой. Правда, сроки называют разные: кто-то говорит, что на неделю, кто-то — что на две.— По слухам (официальной информации пока нет), до 10 августа завод будет стоять и отправит людей в отпуск на 2/3 оклада, — говорит один из заводчан.— С 2 по 15 августа объявляют простой на заводе, — рассказывает еще один сотрудник. — Большинство работников будут отправлены домой с выплатой 2/3 оклада.Почему предприятие уходит в простой, как говорят заводчане, точно никто не знает. Работники предполагают, что без руководства стало сложнее вести бизнес.— Прокатку металла у нас в основном прекратили, теперь только под заказы. Продукцию понемногу нашу покупают. На данный момент, насколько я знаю, сырье на складе есть, — рассказал один из работников ММПЗ.Нам не удалось оперативно связаться с исполняющим обязанности руководителя предприятия, чтобы уточнить, действительно ли предприятие не будет работать, если да, то какой период и по какой причине.Также на заводе рассказывают, что у них были проблемы с выплатой зарплат за прошлый месяц: деньги переводили частями.— За июнь мне сразу дали 2/3 зарплаты, а потом в течение недели отдали остальное, — делится работник предприятия.Еще один заводчанин рассказал, что ему заработок выплачивали тремя частями.— Зарплату за прошлый месяц платили несколькими частями: сначала процентов 70−80 в установленный срок дали, а потом через 3−4 дня остальное доплачивали, — подтвердил слова коллег о проблемах с выплатами еще один работник.