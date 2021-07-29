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«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента

29.07.2021 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали.

Глава государства признался, что по некоторым кандидатурам возвращал документы на дополнительное рассмотрение. Должности ответственные, а время сейчас непростое. И от тех, кому оказано высокое доверие, ждут результативной работы.

Кто был согласован на новые должности – в материале Алены Сыровой.

«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента

Кадровый четверг во Дворце Независимости. В списке назначенцев 16 фамилий, но, как окажется, в новой должности с 29 июля 17 человек. Все дело в том, что решение о назначении помощника Президента – инспектора по Минской области – глава государства принял за несколько часов до этой встречи.

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента

Да и предыдущее место службы кандидата накладывает отпечаток.

«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Генерал-майор Калач Владимир Викторович представляется на вакантную должность помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Минской области. С 2018 года проходит службу в должности заместителя председателя КГБ, ранее возглавлял управление КГБ по городу Минску и Минской области. Его рекомендуют глава Администрации Президента Республики Беларусь и Тертель Иван Станиславович, председатель КГБ Республики Беларусь.

«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть один хочет избавиться от него, а второй – потому что вместе работали.

Игорь Сергеенко:
Товарищ Президент, я длительный период знаю генерала Калача.

«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента

Александр Лукашенко:
Присаживайся. Я пошутил. Пожалуйста. Глава Администрации сегодня утром узнал, что он [бывший заместитель председателя КГБ Владимир Калач. - прим.] будет назначен помощником Президента. У меня тысячу было вопросов. Последний ответ был от его нынешнего начальника. Вчера поздно вечером он мне доложил про этого генерала. Поэтому мы очень аккуратно подходим к подбору кадров.

Алена Сырова, корреспондент:
Особенно с учетом опыта 2020 года. Те события стали своеобразным ситом, позволившим отсеять тех, кто будучи белорусским госслужащим в критический момент оказался не готов работать в интересах этого самого государства или же служил какому-то иному.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в...
 
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