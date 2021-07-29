|
«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали.
Глава государства признался, что по некоторым кандидатурам возвращал документы на дополнительное рассмотрение. Должности ответственные, а время сейчас непростое. И от тех, кому оказано высокое доверие, ждут результативной работы.
Кадровый четверг во Дворце Независимости. В списке назначенцев 16 фамилий, но, как окажется, в новой должности с 29 июля 17 человек. Все дело в том, что решение о назначении помощника Президента – инспектора по Минской области – глава государства принял за несколько часов до этой встречи.
Да и предыдущее место службы кандидата накладывает отпечаток.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Игорь Сергеенко:
Александр Лукашенко:
Алена Сырова, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)