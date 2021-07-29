ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За последние десять дней скончались шестеро кубинских военачальников - СМИ

29.07.2021 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Шестеро влиятельных кубинских военачальников скончались за последние 10 дней, информирует в четверг работающая для Кубы из США станция "Теле-Радио Марти" со ссылкой на официальную гаванскую прессу.



Накануне представители вооруженных сил Кубы сообщили о смерти "бойца революции" Хильберто Антонио Кардеро Санчеса. О причинах смерти не сообщалось, пишет interfax.by.

Ранее "Теле-Радио Марти" проинформировала о смерти дивизионного генерала Аугустина Пенья Порреса, командовавшего кубинской армией на востоке страны, генерала в резерве Марсело Вердесиа Пердомо, одного из ближайших соратников Фиделя Кастро, дивизионного генерала в резерве Рубена Мартинеса Пуэнте, генерала в резерве Мануэля Эдуардо Пачеко и бригадного генерала Армандо Родригеса.

"Теле-Радио Марти" напоминает, что 11-12 июля в ряде городов Кубы произошли массовые беспорядки в связи с ухудшением условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты.

В Гаване заявили, что за организацией этих выступлений стоят США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестеро влиятельных кубинских военачальников скончались за последние 10 дней, информирует в четверг работающая для Кубы из США станция "Теле-Радио Марти" со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Налоговая попросила право превентивно арестовывать имущество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by