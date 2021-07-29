Вырос объем налоговых поступлений в бюджет от ИП





Объем их налоговых отчислений по итогам первого полугодия превзошел прошлогодний. По сравнению с началом 2021 года вырос и удельный вес платежей ИП в государственную казну, пишет портал "Завтра твоей страны".





Согласно данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, на 1 июля 2021 года в стране насчитывалось 272 940 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с началом текущего года их число выросло на 3 439 человек. Причем рост был характерен абсолютно для всех регионов Беларуси.





В рамках поступлений, контролируемых налоговыми органами, белорусские ипэшники перечислили в государственную казну 357,2 млн рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это более чем на 50 млн рублей больше (в первом полугодии 2020 года сумма составила 303,9 млн рублей).





С начала текущего года вырос и удельный вес налоговых поступлений от ипэшников в бюджет. Если на начало 2021 года он составлял 2,3%, то по итогам первого полугодия этот показатель стал 2,4%.





По-прежнему самое важное значение ИП играют в Брестской области. В первом полугодии 2021 года удельный вес их отчислений в регионе составил 4,7%. В Минске , для примера, он был 1,8%.





На состоявшемся недавно совещании Александр Лукашенко дал поручение «подкорректировать» численность ИП в Беларуси.





«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели — от журналистов (примеров море) до чиновников», — заявил он.





Рост числа ипэшников происходит на фоне падения числа и значения для экономики других субъектов малого предпринимательства – микроорганизаций (численность сотрудников — до 15 человек) и малых организаций (от 16 до 100 человек).





С начала текущего года число микроорганизаций сократилось с 90 947 до 87 161, а удельный вес отчислений в бюджет с 8,7% до 8,1%.





Малых организаций стало меньше на 383 компании — с 11 282 их число уменьшилось за полугодие до 10 899, а удельный вес платежей в бюджет сократился с 17,2% до 16%.



