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В Беларуси в 2020 году заметно увеличилось количество заболеваний органов дыхания
Источник материала: Партизан
Белстат опубликовал новый сборник «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь», в котором не значится статистика по смертности, однако можно проследить рост количества инфекционных заболеваний.
В 2020 году 627 тысяч человек подхватили инфекционные заболевания,
Что касается заболеваний органов дыхания, то оно увеличилось почти на 700 тысяч по сравнению с 2019 годом.
Ранее Белстат в этом сборнике публиковал информацию о смертности. Сейчас Беларусь является единственной страной в Европе, которая скрыла информацию о смертности за 2020 год.
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Белстат опубликовал новый сборник «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь», в котором не значится статистика по смертности, однако...
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