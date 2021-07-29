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Ушел в отставку посол Беларуси в Бельгии
29.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Михневич освобожден от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС.
Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку,
Александр Михневич также освобожден от должности Постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.
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Александр Михневич освобожден от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС.
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