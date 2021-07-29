Ушел в отставку посол Беларуси в Бельгии

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Александр Михневич освобожден от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС.





Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку, сообщает пресс-служба правителя.

Александр Михневич также освобожден от должности Постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.