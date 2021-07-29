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Президент Беларуси: некоторые «сопливые» школу кое-как закончили и хотят «на мерсах разъезжать и быть в шоколаде»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали.
Глава государства признался, что по некоторым кандидатурам возвращал документы на дополнительное рассмотрение. Должности ответственные, а время сейчас непростое. И от тех, кому оказано высокое доверие, ждут результативной работы.
Алена Сырова, корреспондент:
Во избежание подобных ошибок и недопонимания, пока еще указ не подписан, Президент озвучивает базовое требование – универсальное и для главы района столицы, и для начальника областного УВД, и для помощника Президента – в целом для любого государственного служащего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Профессионализм – это прежде всего опыт. Это не то что некоторые «сопливые» там ходят, школу кое-как закончили, образования никакого, и они сегодня хотят, как они говорят, «на мерсах разъезжать и быть в шоколаде». Вы это хорошо знаете. Но для того, чтобы богато жить (особенно в рыночных условиях, чего они очень хотят), надо соперничать и выигрывать, прежде всего мозгами, знаниями, трудолюбием, у таких, как они, по возрасту. Вот и вся формула. Поэтому я знаю, что вы люди достойные, и очень хочу, чтобы у вас получилась эта работа.
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Президент Беларуси: некоторые «сопливые» школу кое-как закончили и хотят «на мерсах разъезжать и быть в шоколаде»
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в...
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