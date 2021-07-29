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Сеть «Радзивилловский» присоединят к другой госкомпании: причина - в убытках
Источник материала: Партизан
Власти Минска намерены присоединить сеть «Радзивилловский» к УП «Минский хладокомбинат № 2», сообщает БелТА. Причина — в убыточности сети.
По данным Торгового реестра,
Сеть «Радзивилловский» существует с 2003 года. Кроме розничной торговли, госкомпания занимается общепитом и сдачей в аренду торговых и офисных площадей.
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Власти Минска намерены присоединить сеть «Радзивилловский» к УП «Минский хладокомбинат № 2», сообщает БелТА. Причина — в убыточности сети.
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