ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сеть «Радзивилловский» присоединят к другой госкомпании: причина - в убытках

29.07.2021 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти Минска намерены присоединить сеть «Радзивилловский» к УП «Минский хладокомбинат № 2», сообщает БелТА. Причина — в убыточности сети.



По данным Торгового реестра, пишет Office Life, у «Радзивилловского» сейчас 34 розничные точки в Минске. У хладокомбината — 15 объектов. Также комбинат держит буфеты и столовые в ряде учебных заведений — например, в Минском государственном энергетическом колледже, Минском государственном лингвистическом университете и т. д.

Сеть «Радзивилловский» существует с 2003 года. Кроме розничной торговли, госкомпания занимается общепитом и сдачей в аренду торговых и офисных площадей.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Минска намерены присоединить сеть «Радзивилловский» к УП «Минский хладокомбинат № 2», сообщает БелТА. Причина — в убыточности сети.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска в охваченном дымом и огнем Сиде: эвакуированы четыре района, горят дома, взрываются газовые баллоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by