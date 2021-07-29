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Белоруска в охваченном дымом и огнем Сиде: эвакуированы четыре района, горят дома, взрываются газовые баллоны

29.07.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сиде — это античный курортный город недалеко от Антальи. Сегодня в районе обеда в лесу вблизи Сиде возникло четыре очага возгорания, которые силой порывистого ветра были превращены в один из крупнейших пожаров в Турции.

Белоруска в охваченном дымом и огнем Сиде: эвакуированы четыре района, горят дома, взрываются газовые баллоны
Об этом Onliner рассказала белоруска Елена, несколько лет назад переехавшая в Сиде из Беларуси.

— Сейчас в местных чатах все говорят, что в округе горят дома, деревни, больница. Несколько человек погибло, — рассказывает Елена. — Мы сидим на чемоданах, готовые в любой момент к эвакуации. Пока вывозят людей из четырех районов города.

По словам белоруски, сначала в чатах жители не выражали испуга. 

— Все хорохорились, высылая фото: у кого пожар лучше получится. Как к приключению отнеслись. Но проходит полчаса, и от писавшего человека поступает информация о возгорании дома. Мы слышим, как взрываются баллоны с газом: здесь же они стоят на кухнях, централизованного газа нет.

Сейчас мы будто на аэродроме живем. Вокруг летают вертолеты, набирая воду из моря для тушения. Три кота сидят под диваном: испугались шума. Сейчас уже просветы есть, возможно, с пожаром начинают справляться, а может, ветер изменился. Он последние сутки дует со страшной силой. И температура около 40 градусов. Еще вчера у нас была живая изгородь из цветов фиолетового цвета — они стали желтыми: сгорели буквально за ночь. 

Местная власть делает все возможное, здесь много скорых, полиции, говорит Елена.
 
 
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Сиде — это античный курортный город недалеко от Антальи. Сегодня в районе обеда в лесу вблизи Сиде возникло четыре очага возгорания, которые силой порывистого...
 
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