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Китайская пловчиха Чжан Юйфэй выиграла две золотые медали Олимпиады за час

29.07.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китаянка Чжан Юйфэй за час завоевала две золотые медали Олимпиады-2020 по плаванию, пишет gazeta.ru. 23-летняя спортсменка победила в финале на 200 м баттерфляем, а также завоевала золото в эстафете в заплыве 4x200 м вольным стилем.



Также Юйфэй взяла в Токио серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем.

Китай является лидером медального зачета Игр в Токио. В его активе 14 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград, пишет ru.oxu.az.
 
 
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Китаянка Чжан Юйфэй за час завоевала две золотые медали Олимпиады-2020 по плаванию, пишет gazeta.ru. 23-летняя спортсменка победила в финале на 200 м баттерфляем, а также...
 
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