Лукашенко освободил от должностей постоянного представителя при ЕС и НАТО

В связи с выходом в отставку освобожден от должностей постоянный представитель Беларуси при ЕС, НАТО и Европейском сообществе по атомной энергии, посол в Бельгии и Люксембурге (по совместительству) Александр Михневич. Соответствующий указ 29 июля подписал Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.



Источник: ОНТ

Как следует из биографической справки на сайте белорусского посольства в Бельгии, Михневич родился 24 декабря 1953 года в Минске. В 1977 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «автоматика и электроника», в 1986 году — Всесоюзную академию внешней торговли. В 2000—2006 годах — заместитель министра иностранных дел Беларуси, в 2006—2012 годах — посол в Великобритании и Северной Ирландии, в Ирландии по совместительству, в 2012—2016 годах — первый заместитель министра иностранных дел. 13 июня 2016 года был назначен послом в Бельгии и Люксембурге по совместительству, постоянным представителем при ЕС и НАТО.

В связи с новым обострением отношений между Беларусью и ЕС в конце июня этого года Михневич был отозван в Минск для консультаций.