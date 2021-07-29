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На Олимпиаде в Токио разыграли 17 комплектов медалей
Источник материала: Навiны
Сборная Беларуси по-прежнему без наград на летних Олимпийских играх в Токио.
1. ОКР
2. Франция
3. Италия
1. Новая Зеландия
2. ОКР
3. Канада
1. Калеб Дрессел (США)
2. Кайл Челмерс (Австралия)
3. Климент Колесников (ОКР)
1. Аарон Вольф (Япония)
2. Чхо Гу Хам (Южная Корея)
3. Нияз Ильясов (ОКР)
3. Жорже Фонсека (Португалия)
1. Суниса Ли (США)
2. Ребека Андраде (Бразилия)
3. Ангелина Мельникова (ОКР)
1. Хорватия
2. Румыния
3. Дания
1. Ирландия
2. Германия
3. Италия
1. Италия
2. Франция
3. Нидерланды
1. Роберт Финке (США)
2. Грегорио Пальтриньери (Италия)
3. Михаил Романчук (Украина)
1. Зак Стаблети-Кук (Австралия)
2. Арно Камминга (Нидерланды)
3. Матти Маттссон (Финляндия)
1. Чжан Юйфэй (Китай)
2. Реган Смит (США)
3. Хэйли Фликинджер (США)
1. Китай
2. США
3. Австралия
1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)
2. Кэйл Браунинг (США)
3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)
1. Иржи Липтак (Чехия)
2. Давид Костелецкий (Чехия)
3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания)
1. Джессика Фокс (Австралия)
2. Мэллори Франклин (Великобритания)
3. Андреа Херцог (Германия)
1. Шори Хамада (Япония)
2. Мадлен Малонга (Франция)
3. Анна-Мария Вагнер (Германия)
3. Майра Агияр (Бразилия)
1. Чэнь Мэн (Китай)
2. Сунь Инша (Китай)
3. Мима Ита (Япония)
Беларусь представляет наименьшее количество спортсменов за историю выступлений на летних Олимпиадах. В большинстве они подписали провластное письмо, поддержав фальсификацию президентских выборов и насилие над протестующими со стороны силовиков. Они не завоевали ни одной из наград.
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Сборная Беларуси по-прежнему без наград на летних Олимпийских играх в Токио.
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