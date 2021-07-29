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Как пандемия повлияла на туристическую отрасль в Беларуси?

29.07.2021 21:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как пандемия повлияла на туристическую отрасль в Беларуси?
В прошлом году из Беларуси организованно выехали за рубеж только 258,6 тыс. туристов. Такие данные озвучил Национальный статистический комитет в своем ежегодном сборнике «Туризм и туристические ресурсы в Беларуси».

В сравнении с позапрошлым годом, падение потока туристов за границу очень значительное: в 2019 – за рубеж с целью туризма выехало 983 тыс. человек. Даже в кризисный 2016 год отдохнувших за границей туристов из Беларуси было 495,7 тыс. человек.

Чаще всего в прошлом году белорусы ездили отдыхать в Египет и Турцию. Это одни из тех немногих направлений, куда летали самолеты из нашей страны.

Правда, все равно цифры в сравнении с предыдущим годом были гораздо меньше. Так, в 2020 году в Египте отдохнуло, по данным Белстата, 115302 человека, в 2019 – 258715 (падение в два раза), в Турции отдохнуло 62556 белорусских туристов, в 2019 – 155700 (падение в 2,5 раза).

Что касается остальных стран, то там цифры намного пессимистичнее. Например, поток туристов в Чехию упал в прошлом году в сравнении с 2019 годом в 8,5 раз, а в популярную Болгарию аж в 36 раз.

Въездной туризм пострадал больше всего


Въездной туризм в нашу страну также существенно сократился.

Белстат указывает, что посетили нашу страну с целью туризма в прошлом году только 81 тыс. человек. Для сравнения: в 2019 году иностранцев, приехавших в нашу страну с туристическими целями, было намного больше – 405,5 тыс. человек.

Основной поток – 64,5% обеспечила Россия. В среднем иностранные организованные туристы в прошлом году находились в Беларуси 6 дней.

Что с гостиницами?


Текущий кризис больно ударил и по гостиничному рынку.

Если численность гостиниц, гостиничных и туристско-гостиничных комплексов в прошлом году даже выросла по сравнению с предыдущим (с 597 до 613), то загрузка их оставляла желать лучшего.

В 2019 году загрузка гостиниц составляла 32,2%, а в 2020 году она не поднялась выше показателя в 18,8%. При этом резервировали в них места в основном белорусы (70%).

Отдых в агроусадьбах по-прежнему востребован


Нужно признать, что число агроусадеб растет в Беларуси год от года. Количество субъектов агроэкотуризма в прошлом году составило 2933 против 2760 в 2019 году.

В последние годы не теряет своей популярности и отдых на белорусских агроусадьбах.

Данные статистики говорят о том, что туристов, отдыхающих на агроусадьбах, становится с каждым годом все больше.

Например, в 2016 году в агроусадьбах отдохнуло 302 тыс. человек, в 2017 – 350 тыс., в 2018 году – 422 тыс., а в 2019 – уже 514 тыс., в 2020 году – 433 тыс.

Падение в прошлом году в сравнении с 2019 годом примерно в 85 тысяч связано с оттоком именно иностранных туристов, которые не приехали к нам из-за пандемии. Если в 2019 году на белорусских агроусадьбах отдохнуло 49 тыс. иностранцев, то в 20202 году – 9 тыс.

Из-за закрытия границ и минимума направлений для отдыха за границей многие белорусы также стали планировать прошлым и этим летом отпуск дома.
 
 
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