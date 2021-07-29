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Противодействие большой стратегии Путина
Источник материала: UDF
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Сегодня, как говорится в недавнем исследовании RAND, Россия является «хорошо вооруженным государством-изгоем, которое стремится ниспровергнуть международный порядок, в которым она больше не надеется доминировать». Другими словами, потеряв контроль, она стремится сеять хаос.
Администрация президента США Джо Байдена осознает российскую угрозу. Но, как показывают недавние коммюнике G7 и НАТО, она сосредоточена в первую очередь на российских кибератаках на американские и европейские цели. Поскольку Россия проводит глобальную генеральную стратегию по расширению своего влияния и подрыву либерального мирового порядка, этого недостаточно.
Стратегия России предполагает, во-первых, вмешательство в текущие конфликты для поддержки правительств или воинствующих сил, враждебных Западу. Например, в Центральноафриканской Республике Россия оказывает военную и политическую поддержку президенту Фаустину-Арканжу Туадере. Взамен российским компаниям разрешается добывать золото и алмазы.
Аналогичным образом, в Ливии правительство России и его наемные подрядчики, такие как группа Вагнера, поддерживают мятежного генерала Халифу Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, врага признанного Организацией Объединенных Наций правительства национального согласия. Это дает России доступ к нефтяному, транспортному и оборонному секторам Ливии. Россия также использует эту стратегию в странах Западной Африки, таких как Мали, поскольку французское правительство стремится сократить там свое присутствие.
Вторая опора большой российской стратегии – это торговля оружием. В Юго-Восточной Азии Россия продает оружие Камбодже, Индонезии, Лаосу, Малайзии, Мьянме и Вьетнаму. На Ближнем Востоке, откуда уходят Соединенные Штаты, Россия фактически открыла базар оружия. В 2017 году Объединенные Арабские Эмираты закупили российского оружия на сумму более 700 миллионов долларов во время Международной оборонной выставки. Египет также за последнее десятилетие увеличил закупки российского оружия. После того, как в начале этого года администрация Байдена временно приостановила продажу оружия Саудовской Аравии, королевство обратилось к России.
Растущие оружейные сделки России частично отражают тот факт, что она нуждается в деньгах. В конце концов, ее экономика пострадала от западных санкций и кризиса COVID-19. Но Россия также подписала пакты о военном сотрудничестве с 39 странами (по состоянию на начало 2020 года), что говорит о том, что ее мотивы не являются чисто коммерческими.
Третья опора глобальной стратегии России, которая восходит к советской тактике времен холодной войны, – это поддержка бывших колоний в противодействии своим «имперским хозяевам» и их либеральному мировому порядку. Например, на встрече со своим сьерра-леонским коллегой в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что «Россия и Советский Союз внесли решающий вклад в поддержку борьбы против колониализма». Сегодня, продолжил Лавров, Россия верит в «африканское решение африканских проблем» и поддерживает требования развивающихся стран о большем представительстве в Совете Безопасности ООН. Хотя это обязательство еще не подкреплено действиями, декларация явно направлена на то, чтобы отличить Россию от западных стран, сопротивляющихся реформам в ООН.
Россия также продвигает антиколониалистские идеи в Латинской Америке. По данным EUvsDisinfo, испаноязычные аккаунты в социальных сетях российских государственных новостных источников РТ и «Спутник» имеют более 26 миллионов подписчиков. Кремль распространяет слухи о том, что США блокируют поставку российской вакцины против COVID-19, Спутник V, в Латинскую Америку.
Теперь Русское информационное агентство (ТАСС) объявило о планах запустить бесплатную новостную ленту на испанском языке. Он утверждает, что отвечает на многочисленные запросы «новостей, отражающих российскую точку зрения» на местном языке. «В настоящее время, – заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, – этот запрос удовлетворяется зарубежными СМИ, предлагающими только одну точку зрения, зачастую враждебную как России, так и самим народам этих стран».
США должны сделать больше, чтобы дать отпор России. Правда, сегодняшняя Россия уже не та сверхдержава, какой она была когда-то, но президент России Владимир Путин доказал, что умеет играть роль оппортунистического международного спойлера. США должны отреагировать стратегией, учитывающей весь спектр подрывной тактики России.
Здесь важна мягкая сила, и усилия по предотвращению пандемии COVID-19 представляют собой прекрасную возможность для ее создания. США признают критическую важность вакцинации всего мира. Но, помимо объединения богатых экономик для обеспечения доставки вакцин по всему миру, лидеры США должны мобилизовать ресурсы для укрепления систем здравоохранения развивающихся стран в долгосрочной перспективе.
США также должны работать, чтобы завоевать доверие населения, правительства которого покупают оружие у России. Байден уже развернул сильную антикоррупционную политику. Ему следует также подумать о создании глобальной коалиции правительств, корпораций и субъектов гражданского общества для разработки и внедрения технологических инструментов, которые позволяют гражданам принимать более непосредственное участие в обеспечении подотчетности своих правительств. Например, субъекты гражданского общества используют технологии для борьбы с дезинформацией о вирусах, обмениваются точными данными, учитывающими национальные условия, и расширяют возможности граждан для взаимодействия с государственными учреждениями. Эта мобилизация может служить примером для будущих усилий по обеспечению подотчетности правительств.
Наконец, чтобы противостоять растущему влиянию России и Китая, Западу необходимо разработать стратегию построения более инклюзивной международной системы. Это означает, прежде всего, полностью поддержать расширение Совета Безопасности ООН и обеспечить участие гораздо более широкого круга глобальных субъектов в формировании международного порядка. Другие формы международного сотрудничества, такие как «центры воздействия», которые ориентированы на сети с участием многих заинтересованных сторон, а не на национальные государства, также заслуживают изучения.
Россия ведет глобальную игру, а США и Европа настолько заняты защитой своих узко понятых интересов, что оставляют незащищенными большие сегменты международного порядка. Только при наличии глобальной контрстратегии, включая модель более инклюзивной международной системы, у США и Европы есть шанс восстановить контроль над ситуацией. Им следует пошевелить извилинами.
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