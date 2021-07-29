ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг

29.07.2021 21:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали.

Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг

Александр Лукашенко до 29 июля с большинством кандидатов на должности знаком был лишь заочно. И все же с некоторыми не единожды встречался в этих же стенах. Например, Александр Васильев – новый начальник Академии МВД, несколько лет назад во Дворце Независимости получал орден «За личное мужество». Во время операции по освобождению заложников в одном из банков Могилева он предложил нападавшему отпустить всех взамен на него одного.

Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг

Позже генерал отправился в Гомельскую область, где возглавлял областное УВД. За время его службы раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений достигла 87 %. Теперь новый этап, где такой «боевой» опыт, без сомнения, пригодится.

Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг

Александр Васильев, начальник Академии Министерства внутренних дел Беларуси:
Определенный период или какой-то этап жизненный и тот опыт, который накапливался годами, естественно, его кому-то нужно будет передавать. Вживую рассказывать тем же курсантам, тем же сотрудникам, которые приходят на переподготовку, какие были проблемы и как мы их решали. Для меня это серьезный шаг жизненный, но вместе с тем приложим все усилия, чтобы справиться и на этом участке.

Генерала Васильева в должности сменит Александр Шастайло. Уже бывший первый замначальника криминальной милиции Гродненской области будет вникать в специфику Гомельского региона.

Читайте также:

«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Александр Лукашенко: футболисты получали огромные деньги. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все за БЧБ

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол Беларуси в Бельгии и постпред при ЕС Михневич освобожден от должности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by