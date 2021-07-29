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Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали.
Александр Лукашенко до 29 июля с большинством кандидатов на должности знаком был лишь заочно. И все же с некоторыми не единожды встречался в этих же стенах. Например, Александр Васильев – новый начальник Академии МВД, несколько лет назад во Дворце Независимости получал орден «За личное мужество». Во время операции по освобождению заложников в одном из банков Могилева он предложил нападавшему отпустить всех взамен на него одного.
Позже генерал отправился в Гомельскую область, где возглавлял областное УВД. За время его службы раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений достигла 87 %. Теперь новый этап, где такой «боевой» опыт, без сомнения, пригодится.
Александр Васильев, начальник Академии Министерства внутренних дел Беларуси:
Генерала Васильева в должности сменит Александр Шастайло. Уже бывший первый замначальника криминальной милиции Гродненской области будет вникать в специфику Гомельского региона.
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Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в...
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