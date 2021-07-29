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В Минспорта прокомментировали отстранение белорусских спортсменов от Игр в Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 легкоатлетов не выступят на Олимпиаде в Токио, в том числе три белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – недостаточное количество допинг-тестов.
Пробы у спортсменов берут после выполнения олимпийских нормативов. Интервал между сдачей – 21 день. По словам замминистра спорта сдать тесты прыгунья в высоту Мария Жодик банально не успела. Свой норматив она выполнила 25 июня на чемпионате Беларуси. К тому же к личному рекорду прибавила 10 сантиметров.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Напомним, кроме Марии Жодик были дисквалифицированы две спринтерши эстафетной команды. В тренерском штабе заявили, что будет сформирован новый состав, который выступит в квалификации 6 августа.
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Новости Беларуси. 20 легкоатлетов не выступят на Олимпиаде в Токио, в том числе три белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина –...
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