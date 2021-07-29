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Задержанный в Калининграде активист из Буда-Кошелева просит политического убежища в России

29.07.2021 21:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный в Калининграде активист из Буда-Кошелева Иван Саутин просит политического убежища в России.

Задержанный в Калининграде активист из Буда-Кошелева просит политического убежища в России
Калининградское СИЗО. Фото: fsin-mag.ru

29 июля гомельский волонтер Илья Миронов получил письмо от Саутина, который участвовал в протестных акциях осенью 2020 года. После задержаний, административного ареста и возбуждения двух уголовных дел он уехал в российский Калининград. В апреле был задержан при попытке перейти границу с Польшей. С тех пор Саутин содержится в калининградском СИЗО, передает БелаПАН.

Письмо датировано 26 июля. Саутин пишет, что 31 мая Генеральная прокуратура Беларуси прислала запрос на его экстрадицию. «Сейчас запрос находится у генерального прокурора России на рассмотрении. Подал ходатайство о предоставлении политического убежища на территории России, но за два месяца так никто и не пришел из органов эмиграционной службы. Возможно, сотрудники ФСБ не пускают, так как только закрыли в СИЗО-1, то сразу же поставили на профилактический учет. Сейчас идет согласование о допуске сотрудников из эмиграционной службы», — пишет активист.

В июне Саутину продлили срок содержания под стражей до октября. «Однако вышло так, что Генеральная прокуратура Беларуси не предоставила в суд документы о заключении под стражей и продлении содержания под стражей, что было установлено в судебном заседании. Однако судья с прокурором данное обстоятельство скрыло, осудив меня без документов, являющихся обязательными для экстрадиции в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, грубо нарушив требования конвенции! Если обычным языком, то в настоящее время с июля меня удерживают под стражей без документов от белорусской стороны, что российскими властями скрывается!» — написал Саутин.

Он благодарит всех за поддержку, но отмечает, что письмами и открытками его «не балуют, очень редко что вручают, в основном всё уничтожают или возвращают обратно отправителю».

21 июля Россия по запросу белорусской стороны выдала молодечненского кикбоксера Алексея Кудина, который обвиняется по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия). Суд над ним начнется 5 августа.

 
 
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Задержанный в Калининграде активист из Буда-Кошелева Иван Саутин просит политического убежища в России.
 
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