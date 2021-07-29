Брестское «Динамо» вылетело из Лиги конференций

ФК «Динамо-Брест» не смог пробиться в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. В ответном матче 2-го отборочного раунда брестчане повторно уступили чешской «Виктории» — 1:2.





Игра прошла вечером 29 июля в Ереване. У чешской команды на 12-й минуте забил Каямба, на 71-й — Ржезник. Беленький отквитал один мяч в добавленное время.