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Никита Свирид о травме и поражении на Олимпиаде: «Судьба какая-то. Но получилось так, как получилось»
Источник материала: СТВ
Седьмой день Олимпиады вновь не принес медалей сборной Беларуси. 29 июля белорусы выступили в шести дисциплинах. Оступился сегодня дзюдоист Никита Свирид. В весовой категории до 100 килограммов в 1/32 финала белорус уступил Карлу-Рихарду Фрею.
Никита Свирид, дзюдоист:
– Как в целом впечатления от Олимпиады?
– Похоже все на Европейские игры и Европейские юношеские олимпийские фестивали. Впечатления были отличные. И готов был побороться сегодня за медали, наверное. Просто судьба какая-то. Но получилось так, как получилось.
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Никита Свирид о травме и поражении на Олимпиаде: «Судьба какая-то. Но получилось так, как получилось»
Седьмой день Олимпиады вновь не принес медалей сборной Беларуси. 29 июля белорусы выступили в шести дисциплинах. Оступился сегодня дзюдоист Никита Свирид. В...
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