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Никита Свирид о травме и поражении на Олимпиаде: «Судьба какая-то. Но получилось так, как получилось»

29.07.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Седьмой день Олимпиады вновь не принес медалей сборной Беларуси. 29 июля белорусы выступили в шести дисциплинах. Оступился сегодня дзюдоист Никита Свирид. В весовой категории до 100 килограммов в 1/32 финала белорус уступил Карлу-Рихарду Фрею.

    Никита Свирид о травме и поражении на Олимпиаде: «Судьба какая-то. Но получилось так, как получилось»

    Никита Свирид, дзюдоист:
    Сегодня был отличный день. Утро началось просто отлично, никакого волнения, никаких переживаний. Был уверен в себе, что буду проходить в эту схватку. Приехал в зал, спокойно размялся. Выходил на схватку и… не то что не было 50/50, был уверен, что могу пройти. После этого на шестой минуте в дополнительное время так получилось, что воткнулся рукой, и у меня просто ни с того ни с сего выскочил локоть. Сам не понял, как это произошло. Врачи сказали, что вывих и небольшой перелом получился. Поэтому закончил свое выступление в 1/32, а мой соперник прошел в финальный блок.

    – Как в целом впечатления от Олимпиады?

    – Похоже все на Европейские игры и Европейские юношеские олимпийские фестивали. Впечатления были отличные. И готов был побороться сегодня за медали, наверное. Просто судьба какая-то. Но получилось так, как получилось.

     
     
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    Седьмой день Олимпиады вновь не принес медалей сборной Беларуси. 29 июля белорусы выступили в шести дисциплинах. Оступился сегодня дзюдоист Никита Свирид. В...
     
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