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Лукашенко поручил новому главе БНК занять свое место на Западе "несмотря на отморозков"

29.07.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко в четверг согласовал назначение Михаила Костечко новым генеральным директором ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и поручил ему "несмотря на отморозков на Западе, занять свое место на этом рынке"



Как сообщает президентская пресс-служба, принимая решение о новом генеральном директоре БНК, Лукашенко обозначил главные задачи в работе компании на ближайшее время, пишет interfax.by. "Что касается нефтяной компании, вы знаете, какие там процессы происходят, особенно в связи с этими отморозками на Западе. Но, я думаю, нет нерешаемых вопросов. Надо занять свое место на этом рынке", - сказал он. 

"Я, как человек государственный, за что меня часто критикуют, делаю ставку больше всего на государственные предприятия. Думаю, вы там определитесь. Интересов там пересекается много. Не дай бог, вы не выдержите этого. Вы должны быть честным, порядочным и провести государственную линию", - добавил он.

БНК создана в мае 2007 года и является крупнейшим экспортером нефтепродуктов из Беларуси. С декабря 2017 года БНК возглавлял Михаил Пучило. 
 
 
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Александр Лукашенко в четверг согласовал назначение Михаила Костечко новым генеральным директором ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и поручил ему "несмотря на...
 
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