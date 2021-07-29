







пишет interfax.by. "Что касается нефтяной компании, вы знаете, какие там процессы происходят, особенно в связи с этими отморозками на Западе. Но, я думаю, нет нерешаемых вопросов. Надо занять свое место на этом рынке", - сказал он. Как сообщает президентская пресс-служба, принимая решение о новом генеральном директоре БНК, Лукашенко обозначил главные задачи в работе компании на ближайшее время,interfax.by. "Что касается нефтяной компании, вы знаете, какие там процессы происходят, особенно в связи с этими отморозками на Западе. Но, я думаю, нет нерешаемых вопросов. Надо занять свое место на этом рынке", - сказал он.





"Я, как человек государственный, за что меня часто критикуют, делаю ставку больше всего на государственные предприятия. Думаю, вы там определитесь. Интересов там пересекается много. Не дай бог, вы не выдержите этого. Вы должны быть честным, порядочным и провести государственную линию", - добавил он.





БНК создана в мае 2007 года и является крупнейшим экспортером нефтепродуктов из Беларуси. С декабря 2017 года БНК возглавлял Михаил Пучило.











