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Стало известно, когда в Молодечно начнут судить Алексея Кудина

29.07.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Олимпиаде в Токио белорусские атлеты пока не могут войти в тройку сильнейших, а в медальном зачете вперед вырвались китайцы.

Алексей Кудин в заключении в Беларуси / Скриншот с видео​

Стало известно, когда в Молодечно начнут судить Алексея Кудина. Как сообщает телеграм-канал @viasna96, процесс начнётся 5 августа в 10:30. Уголовное дело будет рассматривать суд Молодечненского района, передает Еврорадио. Спортсмена обвиняют в "сопротивлении сотруднику органов внутренних дел" во время разгона протестов в августе 2020-го.

Алексей Кудин — многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу. Он участвовал в протестах в августе прошлого года в Молодечно против фальсификации итогов выборов. Позже Кудина жёстко задерживали, избили: под машину спецназовцы бросили светошумовую гранату, выстрелили в упор в грудь три раза из травматического пистолета, били дубинками.

Кудина сначала оштрафовали на 675 рублей за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", потом возбудили уголовное дело. В ноябре 2020-го он не пришёл в суд и его объявили в розыск. Алексея Кудина задержали в январе 2021 года в Московской области России. С тех пор он находится за решёткой. Генпрокуратура Беларуси направила в РФ запрос об экстрадиции, и Московский областной суд одобрил запрос. Решил, что уголовное преследование не является политически мотивированным.

В июле Кудина выдали в Беларусь. Хотя накануне Европейский суд по правам человека запретил его экстрадицию, признав, что на родине ему могут грозить пытки.
 
 
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На Олимпиаде в Токио белорусские атлеты пока не могут войти в тройку сильнейших, а в медальном зачете вперед вырвались китайцы.
 
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