Алексей Кудин в заключении в Беларуси / Скриншот с видео​





передает Еврорадио. Спортсмена обвиняют в "сопротивлении сотруднику органов внутренних дел" во время разгона протестов в августе 2020-го. Стало известно, когда в Молодечно начнут судить Алексея Кудина. Как сообщает телеграм-канал @viasna96, процесс начнётся 5 августа в 10:30. Уголовное дело будет рассматривать суд Молодечненского района,Еврорадио. Спортсмена обвиняют в "сопротивлении сотруднику органов внутренних дел" во время разгона протестов в августе 2020-го.





Алексей Кудин — многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу. Он участвовал в протестах в августе прошлого года в Молодечно против фальсификации итогов выборов. Позже Кудина жёстко задерживали, избили: под машину спецназовцы бросили светошумовую гранату, выстрелили в упор в грудь три раза из травматического пистолета, били дубинками.





Кудина сначала оштрафовали на 675 рублей за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", потом возбудили уголовное дело. В ноябре 2020-го он не пришёл в суд и его объявили в розыск. Алексея Кудина задержали в январе 2021 года в Московской области России. С тех пор он находится за решёткой. Генпрокуратура Беларуси направила в РФ запрос об экстрадиции, и Московский областной суд одобрил запрос. Решил, что уголовное преследование не является политически мотивированным.





В июле Кудина выдали в Беларусь. Хотя накануне Европейский суд по правам человека запретил его экстрадицию, признав, что на родине ему могут грозить пытки.



