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"Такого с нами еще не было". Что белорусы узнали о политике после выборов-2020

29.07.2021 21:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

"Такого с нами еще не было". Что белорусы узнали о политике после выборов-2020
Выборы 2020 в Беларуси войдут в историю по многим причинам: начиная от самой циничной и откровенной за всю богатую историю фальсификации и массовых арестов, заканчивая невероятной солидарностью белорусов и единством. Такого с нами еще не было.

"Мы не знали друг друга до этого лета" - писали мы в сетях. Выборы-2020 сделали так, что мы познакомились с соседями.

Так было и со мной: уже после ареста Эдика (Эдуард Бабарико - сын Виктора Бабарико, также задержанный в июне 2020 года - Ред.) я как-то вышла на улицу гулять с собакой Кокой, и оказалось, что по соседству со мной живет дочь Александра Козулина. Они, к слову, очень похожи.

Мы объединились. И все происходило настолько естественно, что складывалось впечатление, что нам просто нужен был повод. Хороший или такой.

Как может домохозяйка управлять страной


Одно из главных объединений и одно из самых уникальных явлений выборов 2020 — объединение штабов. Альтернативные кандидаты к выборам предсказуемо не допущены, и вот происходит невероятное: Светлана Тихановская занимает место своего арестованного супруга, и ее кандидатуру не исключают. Потому что власть в нее не верит. И потому что "конституция у нас не под женщину".

Светлана — домохозяйка. И, конечно, это первое, за что цепляется пропаганда: как может домохозяйка управлять страной?

Год спустя выяснилось, что домохозяйка может управлять страной в разы лучше, чем тот, кто стабильно "набирает" 80%.

Я как-то словила себя на мысли, что мне впервые перестало быть стыдно. Моя рука не тянется к лицу в момент, когда президент произносит речь.

Мою страну представляет красивая женщина с ровной осанкой, которая говорит спокойно и уверенно. Не истерично и не заискивающе.

И улыбается. Не тогда, когда Кисель рассказал шутку, а в принципе.

А Светлана говорит на английском. После 26 лет непрерывной войны двух государственных языков, ты видишь человека, который в первую очередь получил образование.

И ты слушаешь. И ты соглашаешься.

Невероятные ощущения! Очень новые. Ведь сколько себя помню, президентскую речь люди обычно растаскивают на мемы. Потому что президент в моей стране один и тот же.

Политика - это про интересы людей


Что я хочу сказать: хорошо, когда в политике — люди. Не "политические решения". Не "политические заявления". А слова и решения людей.

И они не продиктованы "интересами", которых никто не понимает: какие это интересы и главное — чьи. Потому что политика — это про интересы людей.

Интересы Светланы для всех понятны — это интересы граждан Беларуси. Часто ли такое с нами бывало?

Есть такой фильм — "Игра на понижение". Я его обожаю. Там есть прекрасная фраза: "Уолл стрит сыпет непонятными терминами, чтобы вы думали, что их работу могут делать только они".

По сути с политикой — так же. "Политика" звучит как что-то очень недосягаемое и в чем сложно разобраться. Хотя по сути у любого политика одна задача — действовать в интересах людей и делать их жизнь лучше.

Граждане одной страны коллективно нанимают человека, чтобы он представлял их интересы и делал их жизнь удобнее. Если он не справляется — его увольняют. Вот уже год мы пытаемся уволить президента.
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