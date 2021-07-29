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Как может домохозяйка управлять страной

Политика - это про интересы людей

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Такого с нами еще не было". Что белорусы узнали о политике после выборов-2020 В своем комментарии специально для DW создательница проекта Voices from Belarus Александра Зверева рассуждает о том, каким должен быть президент Беларуси и что с нами...

Выборы 2020 в Беларуси войдут в историю по многим причинам: начиная от самой циничной и откровенной за всю богатую историю фальсификации и массовых арестов, заканчивая невероятной солидарностью белорусов и единством. Такого с нами еще не было."Мы не знали друг друга до этого лета" - писали мы в сетях. Выборы-2020 сделали так, что мы познакомились с соседями.Так было и со мной: уже после ареста Эдика (Эдуард Бабарико - сын Виктора Бабарико, также задержанный в июне 2020 года - Ред.) я как-то вышла на улицу гулять с собакой Кокой, и оказалось, что по соседству со мной живет дочь Александра Козулина. Они, к слову, очень похожи.Мы объединились. И все происходило настолько естественно, что складывалось впечатление, что нам просто нужен был повод. Хороший или такой.Одно из главных объединений и одно из самых уникальных явлений выборов 2020 — объединение штабов. Альтернативные кандидаты к выборам предсказуемо не допущены, и вот происходит невероятное: Светлана Тихановская занимает место своего арестованного супруга, и ее кандидатуру не исключают. Потому что власть в нее не верит. И потому что "конституция у нас не под женщину".Светлана — домохозяйка. И, конечно, это первое, за что цепляется пропаганда: как может домохозяйка управлять страной?Год спустя выяснилось, что домохозяйка может управлять страной в разы лучше, чем тот, кто стабильно "набирает" 80%.Я как-то словила себя на мысли, что мне впервые перестало быть стыдно. Моя рука не тянется к лицу в момент, когда президент произносит речь.Мою страну представляет красивая женщина с ровной осанкой, которая говорит спокойно и уверенно. Не истерично и не заискивающе.И улыбается. Не тогда, когда Кисель рассказал шутку, а в принципе.А Светлана говорит на английском. После 26 лет непрерывной войны двух государственных языков, ты видишь человека, который в первую очередь получил образование.И ты слушаешь. И ты соглашаешься.Невероятные ощущения! Очень новые. Ведь сколько себя помню, президентскую речь люди обычно растаскивают на мемы. Потому что президент в моей стране один и тот же.Что я хочу сказать: хорошо, когда в политике — люди. Не "политические решения". Не "политические заявления". А слова и решения людей.И они не продиктованы "интересами", которых никто не понимает: какие это интересы и главное — чьи. Потому что политика — это про интересы людей.Интересы Светланы для всех понятны — это интересы граждан Беларуси. Часто ли такое с нами бывало?Есть такой фильм — "Игра на понижение". Я его обожаю. Там есть прекрасная фраза: "Уолл стрит сыпет непонятными терминами, чтобы вы думали, что их работу могут делать только они".По сути с политикой — так же. "Политика" звучит как что-то очень недосягаемое и в чем сложно разобраться. Хотя по сути у любого политика одна задача — действовать в интересах людей и делать их жизнь лучше.Граждане одной страны коллективно нанимают человека, чтобы он представлял их интересы и делал их жизнь удобнее. Если он не справляется — его увольняют. Вот уже год мы пытаемся уволить президента.