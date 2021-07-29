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«И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута — и стихи свободно потекут»

День янтаря

Как выявить манихея?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Удар палкой по голове как наименьшее зло. Мнение Николюка Дорога к единству лежит через войну, и не просто войну, а войну гибридную, о чем 12 июля и заявил господин Швед...

Но и мы не лыком шиты. Наша БелКА вот уже девять лет зондирует Землю с высоты в 500 км. Чем не повод причислять Беларусь к разряду космических держав? Следует признать, желающих воспользоваться данным поводом хватает.Ко всеобщей радости спутником дистанционного зондирования Земли достижения Белорусской модели не ограничиваются. Лежат они, главным образом, не в технической, а в гуманитарной области. Что естественно для страны, поставившей для себя в качестве главной цели достижение народного единства.Следует подчеркнуть, что дорога к единству лежит через войну, и не просто войну, а войну гибридную, о чем 12 июля и заявил господин Швед: «На самом деле идет война, гибридная война. Цель одна — уничтожить наше государство. Отрезать язык, убить лидера государства, убить должностных лиц. Они об этом сами открыто говорят. Мы придем к власти и будем убивать. Будем вырезать целые группы. А что это, как не нацизм и геноцид. Вот проводите параллели. По сути, это тот же самый нацизм. И поэтому они хотят, исказив историю, как бы мы делаем все правильно. Идет попытка скрыть их сущность настоящую, античеловеческую, антигуманную, связанную только с тем, что кроме насилия, кроме крови, лжи и других действий, которые с юридической точки зрения можно определять как экстремизм, на большее они не способны».Признаюсь, тексты, столь убедительно и беспощадно разоблачающие идеологию и практику врагов, я встречал лишь у Ильи Эренбурга. Писатель создавал свои публицистические шедевры в годы войны, и писал он о врагах не внутренних, а внешних.Как продвинулось за последние 80 лет искусство к штыку приравнивать перо! То, что в годы юности моих родителей было по плечу большому писателю, сегодня доступно патриоту-государственнику. Стоит представителю этой славной когорты белорусского общества немного поднапрячься, как события начинают развиваться в соответствии с алгоритмом, описанным Александром Сергеевичем Пушкиным:В нашем конкретном случае свободно потекла проза. Но, согласитесь, когда в голове мысли волнуются в отваге, легкостью рифм можно и пожертвовать.Продвинутые читатели, ознакомившись с цитатой о деяниях современных нацистов, могут вспомнить о статье 130 УК РБ, предусматривающей ответственность за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. А наиболее активные даже предложат обратиться за разъяснением к генеральному прокурору. И будут правы.Но можно обойтись и своими силами. Приведенная цитата не направлена на разжигание вражды. Она направлена на искоренение… носителей вражды.Большое видится на расстоянии. Сегодня и школьнику понятно, что разделение на мы и они — это разделение на наследников победителей и на тех, кто проживает на территории, с которой «80 лет назад пришли фашисты для того, чтобы нас тотально уничтожить».Черного кобеля не отмоешь до бела. Яблоко от яблони недалеко падает. Человеческие пороки неискоренимы. Передаются они через гены или через культуру — какая разница. Главное, что «из этих стран идет тотальная попытка возродить эту коричневую чуму в виде цветной революции. И, по сути, уничтожить наше государство. Экстремизм, терроризм, нацизм — это все одного поля ягоды. Это составляющие элементы того, чтобы путем насилия добиться своих интересов, но не интересов простых граждан. Если брать статистику, в 14 раз увеличились преступления неонацистов сейчас. О чем это говорит? Что они почувствовали, что якобы пришло их время, но их время не пришло».И не придет! Для этого нам следуют решительно пресекать любые попытки искажать историю. Иначе может случиться казус, описанный российским журналистом Олегом Кашиным в статье «Гулаговский праздник. Самый гламурный остров Архипелага». Статья размещена на платном сайте. Поэтому предлагаю читателям ее краткий пересказ.Пандемия повысила спрос на внутренний туризм в России. Одним из мест паломничества стала Калининградская область, уютно разместившаяся на территории бывшей Восточной Пруссии. Местная достопримечательность — янтарь.Для привлечения туристов в администрации Калининграда придумали День янтаря. Он отмечается 21 июля и приурочен ко дню образования янтарного комбината, обеспечивающего около 90% мировой промышленной добычи янтаря.А теперь немного истории. 21 июля 1947 г. в системе МВД СССР в составе Гулага был образован ИТЛ-9. Это учреждение и дожило до наших дней в виде Янтарного комбината. Его центр расположен в поселке Янтарный (бывший Пальмникен), в котором в годы войны немцы построили концлагерь. После прихода армии-освободительницы инфраструктура лагеря не была разрушена, а еще долго использовалась по прямому назначению.Первым комендантом «янтарного лагеря» был полковник Боечин. Слово российскому журналисту: «Малоизвестный лагерь, малоизвестный Боечин — они не болят и никогда уже не заболят, а гулаговский праздник, усиленный туристическим бумом, уже врастает в ткань мифа о русской Европе. «Это наша история, это навсегда».Слово «манихей» (человек, рассматривающий мир как арену, на которой в смертельной схватке сошлись Добро и Зло) я впервые использовал в январе 2011 г. в статье «Республика толерантных манихеев».За 10 лет своей актуальности она не потеряла, поэтому позволю себе самоцитирование: «Основная особенность манихейства в белорусском варианте заключается в том, что ее носителем является народ, известный своей толерантностью (от лат. tolerantia — терпение), т.е. известный своей терпимостью к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Прилагательное «чужому» я выделил неслучайно. Это о «не наших» было сказано на пресс-конференции 20 декабря: «Ну, подумаешь, палкой по голове получили — это самое меньше зло, которое могло случиться».В последнее время в моду входят разговоры о необходимости возврата к традиционным ценностям. Манихейство по праву возглавляет их список. Поэтому официальные призывы бить палкой по голове не должны удивлять. Чужих бить можно и нужно, и не только по голове.Как выявить манихея? Воспользуюсь подсказкой российского культуролога Игоря Яковенко: «Существует два типа отношения к противнику: рыцарское и манихейское. Рыцарское исходит из равенства с противником, а борьба происходит в соответствии с некоторой непреложной военной этикой. Рыцарь видит в противнике человека и воина. В смертельной схватке рыцарь стремится отнять у врага жизнь, а не достоинство.Противник манихея в любом случае — исчадие ада. Враг манихея всегда расстреливает беременных женщин и отравляет колодцы. Отношение к врагу как к человеку табуировано».В наше время специализироваться на колодцах — дело малопродуктивное. Проще утопить крысу в ведре, а потом с ее помощью отравить систему водоснабжения двухмиллионного города. Для тех, кто сомневается в возможности подобного, рекомендую просмотреть видео на ютубе, продемонстрированное на совместной пресс-конференции КГБ, МВД и прокуратуры в марте 2006 г.