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Иллюстративное фото. Александр Лукашенко присягает на Конституции во время инаугурации президента, 6 ноября 2015 г.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тайный смысл имитации. В чем хитая задумка с конституционной реформой? Конституционный процесс в Беларуси идет полным ходом. Государственные СМИ уделяют ему много внимания. Однако самое странное во всей этой политической кампании то,...

Идея конституционной реформы поаявилась в политической повестке дня с сентября 2020 года, на пике массовых протестов. Наверное, с подачи Москвы. Это должно было стать средством успокоения общества. Мол, хотите перемен — вот вам перемены. Это должно было быть чем-то вроде пряника для протестующих, чтобы показать, что сама власть готова к некоторым реформам, поэтому нет необходимости выходить на улицу.Однако этот месседж как не сработал в прошлом году, так и не работает сейчас. Протестующая часть общества не воспринимает конституционную реформу как уступку власти. Тем более что ее представители не были вовлечены в этот процесс. То есть конституционный процесс не стал средством компромисса, преодоления раскола в обществе. Да власти и не особо об этом беспокоятся.Самое странное, что и сторонники Лукашенко не совсем понимают, зачем нужна новая Конституция. Мол, все же хорошо, мы победили, и зачем тогда суетиться, чтобы организовывать новую масштабную политическую и избирательную кампанию? От прошлогодней еще не очухались.Сам проект Конституции, его содержание не так уж и важно. Понятно, что Лукашенко готовит этот документ для себя, для реализации собственных политических задач. Белорусское общество в этом процессе не участвует.Более важный вопрос — что будет после референдума по Конституции. Когда она вступит в силу? Пройдут ли досрочные президентские выборы? Примет ли в них участие Лукашенко? Если нет, то какую еще должность он приготовил для себя? А напечатанный проект Конституции — это инструмент, своеобразный индикатор, позволяющий оценить направление и алгоритм возможного процесса изменений.Сейчас появляются разные версии, иногда самые экзотические, зачем правящему режиму эта конституционная реформа? В чем секретный план? Некоторые говорят, что все это происходит под давлением Путина, который вынуждает Лукашенко передать власть. Большинство убеждено, что Лукашенко никогда не уйдет в отставку, будет цепляться за власть всю жизнь, а нынешний конституционный процесс — полная имитация. Но имитация должна иметь какой-то смысл.Пока все рассуждения происходят в ситуации большой неопределенности. Не исключено, что Лукашенко забракует напечатанный проект Конституции. Кстати, в нем нет переходных статей о том, например, когда после референдума новый Основной Закон вступит в силу.Плохо, что демократические силы, их лидеры еще не обсудили тактику сторонников перемен во время предстоящего референдума по Конституции. Вот Сергей Наумчик написал в Facebook: «Худшее, что сейчас могут сделать оппоненты Лукашенко, — это втянуться в игру “конституционная реформа” со своим проектом». Во-первых, уже втянулись. Во-вторых, что предлагается взамен? Здесь нет хороших вариантов. Бойкотировать? Возможно, другого выхода действительно нет. Однако я уверен, что если бы в прошлом году победила тактика бойкота, в Беларуси не было бы массовых протестов.