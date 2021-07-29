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Тайный смысл имитации. В чем хитая задумка с конституционной реформой?

29.07.2021 21:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тайный смысл имитации. В чем хитая задумка с конституционной реформой?
Иллюстративное фото. Александр Лукашенко присягает на Конституции во время инаугурации президента, 6 ноября 2015 г.
Конституционный процесс в Беларуси идет полным ходом. Государственные СМИ уделяют ему много внимания. Однако самое странное во всей этой политической кампании то, что никто не объяснил общественности, почему это делается, зачем стране нужна новая Конституция. Вроде никто объяснять и не собирается. Можно только вспомнить некоторые высказывания Лукашенко два-три года назад о том, что он не хочет оставлять своему преемнику огромные президентские полномочия.

Идея конституционной реформы поаявилась в политической повестке дня с сентября 2020 года, на пике массовых протестов. Наверное, с подачи Москвы. Это должно было стать средством успокоения общества. Мол, хотите перемен — вот вам перемены. Это должно было быть чем-то вроде пряника для протестующих, чтобы показать, что сама власть готова к некоторым реформам, поэтому нет необходимости выходить на улицу.

Однако этот месседж как не сработал в прошлом году, так и не работает сейчас. Протестующая часть общества не воспринимает конституционную реформу как уступку власти. Тем более что ее представители не были вовлечены в этот процесс. То есть конституционный процесс не стал средством компромисса, преодоления раскола в обществе. Да власти и не особо об этом беспокоятся.

Самое странное, что и сторонники Лукашенко не совсем понимают, зачем нужна новая Конституция. Мол, все же хорошо, мы победили, и зачем тогда суетиться, чтобы организовывать новую масштабную политическую и избирательную кампанию? От прошлогодней еще не очухались.

Сам проект Конституции, его содержание не так уж и важно. Понятно, что Лукашенко готовит этот документ для себя, для реализации собственных политических задач. Белорусское общество в этом процессе не участвует.

Более важный вопрос — что будет после референдума по Конституции. Когда она вступит в силу? Пройдут ли досрочные президентские выборы? Примет ли в них участие Лукашенко? Если нет, то какую еще должность он приготовил для себя? А напечатанный проект Конституции — это инструмент, своеобразный индикатор, позволяющий оценить направление и алгоритм возможного процесса изменений.

Сейчас появляются разные версии, иногда самые экзотические, зачем правящему режиму эта конституционная реформа? В чем секретный план? Некоторые говорят, что все это происходит под давлением Путина, который вынуждает Лукашенко передать власть. Большинство убеждено, что Лукашенко никогда не уйдет в отставку, будет цепляться за власть всю жизнь, а нынешний конституционный процесс — полная имитация. Но имитация должна иметь какой-то смысл.

Пока все рассуждения происходят в ситуации большой неопределенности. Не исключено, что Лукашенко забракует напечатанный проект Конституции. Кстати, в нем нет переходных статей о том, например, когда после референдума новый Основной Закон вступит в силу.

Плохо, что демократические силы, их лидеры еще не обсудили тактику сторонников перемен во время предстоящего референдума по Конституции. Вот Сергей Наумчик написал в Facebook: «Худшее, что сейчас могут сделать оппоненты Лукашенко, — это втянуться в игру “конституционная реформа” со своим проектом». Во-первых, уже втянулись. Во-вторых, что предлагается взамен? Здесь нет хороших вариантов. Бойкотировать? Возможно, другого выхода действительно нет. Однако я уверен, что если бы в прошлом году победила тактика бойкота, в Беларуси не было бы массовых протестов.
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Конституционный процесс в Беларуси идет полным ходом. Государственные СМИ уделяют ему много внимания. Однако самое странное во всей этой политической кампании то,...
 
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