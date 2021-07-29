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Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Петруша, генеральный директор предприятия «Керамин»:
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Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в...
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