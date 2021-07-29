Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Петруша – молодой руководитель, ему всего 38 лет, переходит на предприятие «Керамин».





Дмитрий Петруша, генеральный директор предприятия «Керамин»:

Стоит задача – выйти на доковидный уровень производства и реализации продукции, где-то, может, новые доли рынка занять, где-то, может быть, войти, где мы не были представлены. Одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2 300 работающих. Это люди, каждый человек особенный, каждый человек личность. Руководству в первую очередь нужно будет подойти индивидуально, было поручено главой государства. Конечно, с этой задачей, я полагаю, мы тоже справимся. Особых сложностей не будет.





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