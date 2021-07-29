ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих

29.07.2021 22:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Петруша – молодой руководитель, ему всего 38 лет, переходит на предприятие «Керамин».

Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих

Дмитрий Петруша, генеральный директор предприятия «Керамин»:
Стоит задача – выйти на доковидный уровень производства и реализации продукции, где-то, может, новые доли рынка занять, где-то, может быть, войти, где мы не были представлены. Одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2 300 работающих. Это люди, каждый человек особенный, каждый человек личность. Руководству в первую очередь нужно будет подойти индивидуально, было поручено главой государства. Конечно, с этой задачей, я полагаю, мы тоже справимся. Особых сложностей не будет.

Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Петруша, которого Александр Лукашенко назначил главой «Керамина»?

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by