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Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легче всех в плане переезда Николаю Полякову – он всего лишь сменит район Минска. Отныне этот человек главный в Центральном районе столицы.
Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:
До Николая Полякова в этой должности работал Дмитрий Петруша. Молодой руководитель, ему всего 38 лет, переходит на предприятие «Керамин».
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Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в...
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