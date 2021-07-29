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Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами

29.07.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами

Легче всех в плане переезда Николаю Полякову – он всего лишь сменит район Минска. Отныне этот человек главный в Центральном районе столицы.

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:
Проблем нет, район необходимо дальше развивать, работать с кадрами, работать с людьми. Начиная свой трудовой путь на предприятии промышленном, первыми словами моих коллег более старших были: «Самое главное, запомни на всю жизнь – это работа с людьми. Как ты с ними будешь работать, такой получишь результат».

До Николая Полякова в этой должности работал Дмитрий Петруша. Молодой руководитель, ему всего 38 лет, переходит на предприятие «Керамин».

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в...
 
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