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Михаил Костечко: мы уходим ближе к нашим потребителям, от продаж в страны, которые применяют к белорусским продуктам санкции

29.07.2021 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Костечко: мы уходим ближе к нашим потребителям, от продаж в страны, которые применяют к белорусским продуктам санкции

Еще одно предприятие обзавелось новым руководителем. Михаил Костечко возглавил «Белорусскую нефтяную компанию» – это основной трейдер «Белнефтехима».

Алена Сырова, корреспондент:
Несмотря на то что БНК милостью псевдопереживающих за успешное развитие нашей страны оказался под санкциями, Александр Лукашенко уверен, что новый руководитель сумеет справиться со всеми вызовами. Да и сам Михаил Костечко на новую должность уже идет с конкретным планом действий.

Михаил Костечко: мы уходим ближе к нашим потребителям, от продаж в страны, которые применяют к белорусским продуктам санкции

Михаил Костечко, генеральный директор ЗАО «Белорусская нефтяная компания»:
Мы уходим ближе к нашим потребителям, уходим от продаж в те страны, которые применяют к белорусским продуктам санкции. Большая-большая работа ждет и меня, и коллектив. Сразу скажу, коллектив «Белорусской нефтяной компании» профессионален, поэтому мы видим пути (не буду все рассказывать), как эффективно реализовывать наши нефтепродукты.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в...
 
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