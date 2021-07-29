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Второе место белорусов в гребле и последнее – у пловцов. Итоги 7-го дня Олимпиады в Токио

29.07.2021 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Седьмой день Олимпиады вновь не принес медалей нашей сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 июля белорусы выступили в шести дисциплинах.

Второе место белорусов в гребле и последнее – у пловцов. Итоги 7-го дня Олимпиады в Токио

Виктория Чайка успешно справилась с первой квалификацией в спортивном пистолете. Белоруска занимает промежуточное 8-е место. Вторая часть отбора и финал состоятся 30 июля.

Второе место белорусов в гребле и последнее – у пловцов. Итоги 7-го дня Олимпиады в Токио

Два наших тандема пробовали силы в финалах B в академической гребле. Лучшего результата достигла мужская двойка распашная. Экипаж в составе Дмитрия Фурмана и Сергея Володько занял второе место в заезде.

Второе место белорусов в гребле и последнее – у пловцов. Итоги 7-го дня Олимпиады в Токио

А вот в личном первенстве у лучниц в борьбе остается лишь одна спортсменка – Анна Марусова. 30 июля она выступит в 1/8 финала. Ее подруги по команде 29 июля, к сожалению, покинули турнир. Карина Деминская добралась до 1/16 финала, а для Карины Козловской первый матч плей-офф оказался последним.

Оступился и дзюдоист Никита Свирид. В весовой категории до 100 килограммов в 1/32 финала белорус уступил Карлу-Рихарду Фрею.

Второе место белорусов в гребле и последнее – у пловцов. Итоги 7-го дня Олимпиады в Токио

Представитель парусного спорта Никита Циркун завершил выступление на Олимпиаде. После 12 предварительных гонок в классе RS:X белорус занял 20-е место.

Второе место белорусов в гребле и последнее – у пловцов. Итоги 7-го дня Олимпиады в Токио

К сожалению, не удалось блеснуть и нашим пловцам. Евгений Цуркин в квалификации 100-метровки баттерфляем показал 42-й результат среди всех спортсменов и не вышел в полуфинал. В комбинированной эстафете 4 по 100 метров наша четверка также не смогла пройти дальше квалификации. Команда в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Анастасии Шкурдай показала последний результат в своем заплыве.

 
 
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Новости Беларуси. Седьмой день Олимпиады вновь не принес медалей нашей сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 29 июля белорусы выступили в шести дисциплинах. ...
 
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