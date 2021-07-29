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Курс на импортозамещение: в Беларуси обсудили производство целлюлозы

29.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый регион должен приносить пользу экономики, об этом говорил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Уже к 2023 году это предприятие заработает на полную мощность, передает «МИР 24».

Сейчас здесь выпускают 270 тысяч тонн беленой целлюлозы, в планах – 400 тысяч. В этом году выручка от продаж сырья выросла, цены на продукцию завода с начала года поднялись. При этом можно заработать еще больше. Премьер предлагает создавать готовый продукт с высокой добавленной стоимостью. Вопрос с финансированием в правительстве решат.

«Мы должны, во-первых, полностью обеспечить свой рынок санитарно-гигиеническими изделиями, разного вида салфетки, подгузники – все, что производится из целлюлозы. Пока большинство из этих позиций, к сожалению, импортируется», – рассказал премьер-министр Республики Беларуси Роман Головченко.

Кроме того, предприятие рассматривает еще и проект по созданию производства упаковочной бумаги. Его примерная стоимость –150 миллионов евро.



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Сейчас здесь выпускают 270 тысяч тонн беленой целлюлозы, в планах – 400 тысяч.
 
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