|
Курс на импортозамещение: в Беларуси обсудили производство целлюлозы
29.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Каждый регион должен приносить пользу экономики, об этом говорил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Уже к 2023 году это предприятие заработает на полную мощность, передает «МИР 24».
Сейчас здесь выпускают 270 тысяч тонн беленой целлюлозы, в планах – 400 тысяч. В этом году выручка от продаж сырья выросла, цены на продукцию завода с начала года поднялись. При этом можно заработать еще больше. Премьер предлагает создавать готовый продукт с высокой добавленной стоимостью. Вопрос с финансированием в правительстве решат.
Кроме того, предприятие рассматривает еще и проект по созданию производства упаковочной бумаги. Его примерная стоимость –150 миллионов евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас здесь выпускают 270 тысяч тонн беленой целлюлозы, в планах – 400 тысяч.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)