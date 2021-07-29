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«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тандем хлеборобов чествовали 29 июля прямо на рабочем месте – в поле.
Покорилась первая тысяча молодому экипажу Александра Федорова и Константина Драбо из агрокомплекса имени Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики. Примечательно, что для 18-летнего Константина это дебютная уборочная, а для Александра – всего лишь вторая. Своим трудолюбием они продемонстрировали успех и открыли счет в регионе первых тысячников среди молодых хлеборобов.
Константин Драбо, помощник комбайнера агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:
Игорь Лукьянов, директор агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:
Сегодня на хлебных нивах нашей страны задействованы более 500 молодежных экипажей. Семь из них уже перешагнули тысячный рубеж. Вклад молодежи в общий каравай составляет почти 100 тысяч тонн зерна.
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Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тандем хлеборобов чествовали 29...
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