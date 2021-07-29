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«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?

29.07.2021 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тандем хлеборобов чествовали 29 июля прямо на рабочем месте – в поле.

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?

Покорилась первая тысяча молодому экипажу Александра Федорова и Константина Драбо из агрокомплекса имени Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики. Примечательно, что для 18-летнего Константина это дебютная уборочная, а для Александра – всего лишь вторая. Своим трудолюбием они продемонстрировали успех и открыли счет в регионе первых тысячников среди молодых хлеборобов.

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?

Константин Драбо, помощник комбайнера агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:
Учился на электросварщика и автослесаря в Витебском государственном техническом колледже. Закончил в этом году. Год отработки. Вот, устроился помощником на сезон. Первые два дня сложно было, потом нормально. Привыкаешь.

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?

Игорь Лукьянов, директор агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:
У нас сегодня 42,5 центнера с гектара урожайность идет в среднем по всем культурам. Главная задача стояла  убрать ячмень, сберечь, чтобы дождь не попортил, не допустить полеглости. Вроде справляемся.

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?

Сегодня на хлебных нивах нашей страны задействованы более 500 молодежных экипажей. Семь из них уже перешагнули тысячный рубеж. Вклад молодежи в общий каравай составляет почти 100 тысяч тонн зерна.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тандем хлеборобов чествовали 29...
 
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